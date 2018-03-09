Держдеп США закликав Міноборони Росії стримати своїх бойовиків на Донбасі
У Державному департаменті США вже прямою мовою говорять про те, що бойовики на сході України підконтрольні російському уряду.
Цього разу речниця Держдепу Хізер Нойерт звернулася до Міністерства оборони Російської Федерації з проханням вплинути на окупаційні війська. Все через погрози, які зазнають спостерігачі міжнародної моніторингової місії ОБСЄ на Донбасі.
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"Міністерство оборони Росії: будь ласка, накажіть бойовикам, яких ви контролюєте на сході України, щоб вони припинили насильницьке залякування міжнародних спостерігачів СММ ОБСЄ", – написала Нойерт.
Джерело: 24 Канал
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