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ПАРАЛІМПІАДА-2018 ГАЗОВИЙ КОНФЛІКТ ВОЛОДИМИР РУБАН ВІЙНА НА ДОНБАСІ
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ПАРАЛІМПІАДА-2018 ГАЗОВИЙ КОНФЛІКТ ВОЛОДИМИР РУБАН ВІЙНА НА ДОНБАСІ

Держдеп США закликав Міноборони Росії стримати своїх бойовиків на Донбасі

838 Читать новость на русском
Російські окупанти на Донбасі
Російські окупанти на Донбасі

У Державному департаменті США вже прямою мовою говорять про те, що бойовики на сході України підконтрольні російському уряду.

Цього разу речниця Держдепу Хізер Нойерт звернулася до Міністерства оборони Російської Федерації з проханням вплинути на окупаційні війська. Все через погрози, які зазнають спостерігачі міжнародної моніторингової місії ОБСЄ на Донбасі.

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"Міністерство оборони Росії: будь ласка, накажіть бойовикам, яких ви контролюєте на сході України, щоб вони припинили насильницьке залякування міжнародних спостерігачів СММ ОБСЄ", – написала Нойерт.

Теги: Новини України Новини політики Війна на Донбасі Новини США АТО
Джерело: 24 Канал
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