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ПАРАЛІМПІАДА-2018 ГАЗОВИЙ КОНФЛІКТ ВОЛОДИМИР РУБАН ВІЙНА НА ДОНБАСІ

Війська РФ розміщено для раптової війни проти України, – американські дослідники

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Російські війська
Російські війська

Лідери США та європейські союзники не готові до того, що Путін замислив у війні з Україною та країнами Балтії, зазначає американський аналітичний центр Institute for the Study of War в своєму дослідженні "Російська військова постава: бойовий порядок сухопутних сил".

Російські військові добре підготувались, щоб без попередження провести звичайну війну в Україні і гібридну війну в країнах Балтії, переконані дослідники. Про це пише "Голос Америки".

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Це не відповідає тому, на що, як видається, очікують західні лідери в цих театрах військових дій.

Лідери НАТО все більше попереджають про небезпеку звичайної війни проти країн Балтії, або, навіть, Західної Європи. Однак, російські наземні сили не було розміщено, або реорганізовано для проведення військових дій без попередження в тому регіоні, наголошують аналітики. В країнах Балтії росіяни готові до проведення гібридної військової інтервенції, подібно до того, що вони робили в Україні після Майдану.

За період з 2014 року, росіяни розмістили і реорганізували свої сили, щоб підтримати швидке механізоване вторгнення з півночі та сходу України, наголошують аналітики.

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Так, Кремль розмістив декілька підрозділів вздовж російсько-українського кордону, але не зробив цього біля країн Балтії. Біля кордону з Україною розташовано три механізовані підрозділи, в той час, як в балтійському регіоні розміщено лише один десантний підрозділ, що не є оптимальним для масштабного механізованого вторгнення.

В 50 милях від кордону України, Кремль розмістив сухопутні сили вздовж окремих ліній наступу з захищеними тилами.

Аналітики закликали США та союзників переоцінити найімовірніші сценарії дій Росії і переглянути військові та невійськові інструменти, необхідні для захисту союзників НАТО та України від можливої російської агресії.

Теги: Новини України Новини політики Україна – Росія Новини Росії Війна на Донбасі
Джерело: 24 Канал
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