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ПАРАЛИМПИАДА-2018 ГАЗОВЫЙ КОНФЛИКТ ВЛАДИМИР РУБАН ВОЙНА НА ДОНБАССЕ
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ПАРАЛИМПИАДА-2018 ГАЗОВЫЙ КОНФЛИКТ ВЛАДИМИР РУБАН ВОЙНА НА ДОНБАССЕ

Войска РФ размещены для внезапной войны против Украины, – американские исследователи

2023 Читати новину українською
Российские войска
Российские войска

Лидеры США и европейские союзники не готовы к тому, что Путин задумал в войне с Украиной и странами Балтии, отмечает американский аналитический центр Institute for the Study of War в своем исследовании "Российская военная выправка: боевой порядок сухопутных сил".

Российские военные хорошо подготовились, чтобы без предупреждения провести обычную войну в Украине и гибридную войну в странах Балтии, убеждены исследователи. Об этом пишет "Голос Америки".

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Это не соответствует тому, на что, как представляется, ожидают западные лидеры в этих театрах военных действий.

Лидеры НАТО все больше предупреждают об опасности обычной войны против стран Балтии, или даже Западной Европы. Однако, российские наземные силы не были размещены, или реорганизованы для проведения военных действий без предупреждения в том регионе, отмечают аналитики. В странах Балтии россияне готовы к проведению гибридной военной интервенции, подобно тому, что они делали в Украине после Майдана.

За период с 2014 года, россияне разместили и реорганизовали свои силы, чтобы поддержать быстрое механизированное вторжения с севера и востока Украины, отмечают аналитики.

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Так, Кремль разместил несколько подразделений вдоль российско-украинской границы, но не сделал этого возле стран Балтии. У границы с Украиной расположены три механизированные подразделения, в то время, как в балтийском регионе размещено только одно десантное подразделение, что не является оптимальным для масштабного механизированного вторжения.

В 50 милях от границы Украины, Кремль разместил сухопутные силы вдоль отдельных линий наступления с защищенными тылам.

Аналитики призвали США и союзников переоценить вероятные сценарии действий России и пересмотреть военные и невоенные инструменты, необходимые для защиты союзников НАТО и Украины от возможной российской агрессии.

Теги: Новости политики Новости Украины Война на Донбассе Украина – Россия Новости России
Источник: 24 Канал
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