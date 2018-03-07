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Путин обвинил США во лжи в отношении Евромайдана

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Путин обвинил США во лжи касательно Евромайдана
Путин обвинил США во лжи касательно Евромайдана / Фото из открытых источников

Президент России Владимир Путин убежден, что США "грубо и нагло" обманули Россию перед Революцией Достоинства в Украине.

Такое заявление глава Кремля сделал в интервью в новом документальном фильме "Миропорядок 2018", пишут "РИА Новости".

"К нам обратились американские партнеры, они попросили нас, чтобы мы сделали все, я сейчас передаю почти дословно просьбу – чтобы Янукович не применил армию, чтобы оппозиция освободила площади, административные здания и перешла к выполнению достигнутых соглашений о нормализации ситуации", – заявил Владимир Путин.

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По его словам, Россия согласилась на предложение США, а через день в Украине началась Революция Достоинства, которую в Кремле называют "государственным переворотом".

Ну хоть позвонили бы, хотя бы что-то сделали, хоть слово бы сказали. Хотя бы сказали: "Знаете, есть такое понятие как эксцесс исполнителя – что мы этого не хотели, но так вот события (развивались), но мы сделаем все, чтобы вернуть все в правовое поле. Ни слова, наоборот, полная поддержка тех, кто осуществил "государственный переворот",
– сказал Путин.

Глава России убежден, что Штаты фактически и сделали этот "переворот" в Украине, поэтому и сейчас "вынуждены поддерживать" официальный Киев. По его словам, этот случай стал первой серьезной "ложью" со стороны Америки.

"Так грубо и нагло, пожалуй, впервые. Так, чтобы сказали: "Сделаем так, а на самом деле все сделали по-другому и даже не проявили желание сказать по этому поводу", поэтому добавил Путин.

Несмотря на это, Владимир Путин заявил, что не разочарован в деятельности президента США Дональда Трампа, с которым можно договариваться и искать компромиссы.

У меня разочарование вовсе не в партнере, а все большее разочарование в самой системе. Здесь не может не быть разочарование, потому что она демонстрирует явную неэффективность и сама себя поедает,
– пояснил глава Кремля.

Теги: Новости Украины Новости политики Новости США Дональд Трамп Новости России Владимир Путин Евромайдан
Источник: 24 Канал
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