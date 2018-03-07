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Путін звинуватив США у брехні щодо Євромайдану

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Путін звинуватив США у брехні щодо Євромайдану
Путін звинуватив США у брехні щодо Євромайдану / Фото з відкритих джерел

Президент Росії Володимир Путін переконаний, що США "грубо і нахабно" обдурили Росію перед Революцією Гідності в Україні.

Таку заяву глава Кремля зробив у інтерв'ю в новому документальному фільмі "Миропорядок 2018", пишуть "РИА Новости".

"До нас звернулися американські партнери, вони попросили нас, щоб ми зробили все, я зараз переказую майже дослівно прохання – щоб Янукович не застосував армію, щоб опозиція звільнила площі, адміністративні будівлі і перейшла до виконання досягнутих угод про нормалізацію ситуації", – заявив Володимир Путін.

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За його словами, Росія погодилася на пропозицію США, а через день в Україні розпочалась Революція Гідності, яку у Кремлі називають "державним переворотом".

Ну хоч подзвонили б, хоч би щось зробили, хоч слово б сказали. Хоча б сказали: "Знаєте, є таке поняття як ексцес виконавця – що ми цього не хотіли, але так ось події (розвивалися), але ми зробимо все, щоб повернути все в правове поле. Ні слова, навпаки, повна підтримка тих, хто здійснив "державний переворот",
– сказав Путін.

Очільник Росії переконаний, що Штати фактично і зробили цей "переворот" в Україні, тому й зараз "змушені підтримувати" офіційний Київ. За його словами, цей випадок став першою серйозною "брехнею" з боку Америки.

"Так грубо і нахабно, мабуть, вперше. Так, щоб сказали: "Зробімо так, а насправді все зробили по-іншому і навіть не проявили бажання щось сказати щодо цього", – додав Путін.

Попри це, Володимир Путін заявив, що не розчарований у діяльності президента США Дональда Трампа, з яким можна домовлятися і шукати компроміси.

У мене розчарування зовсім не в партнері, а все більше розчарування у самій системі. Тут не може не бути розчарування, тому що вона демонструє явну неефективність і сама себе поїдає,
– пояснив глава Кремля.

Теги: Новини України Новини політики Володимир Путін Новини Росії Новини США Дональд Трамп Євромайдан
Джерело: 24 Канал
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