Трамп пообещал России "сильный" ответ

Во время выборов в Конрес в 2018-м США не позволят России вмешаться в гонку и дадут сильный ответ на посягательства Кремля.

С таким заявлением выступил президент США Дональд Трамп, сообщает "Голос Америки".

"Мы не хотим, чтобы наша система голосования была каким-либо образом поражена. Мы этого не допустим. Мы сильно будем этому противодействовать", – пообещал глава США.

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Он отметил, что США "очень глубоко изучают ситуацию и выдвинут очень сильные предложения по вопросу выборов 2018 года".

При этом, по словам Трампа, в прошлом вмешательство России не имело никакого влияния на голосование в США, и кроме Москвы в выборы в Америке могли вмешиваться и другие страны и лица.

Ранее СМИ сообщали, что спецслужбы США нашли доказательства взлома базы данных семи штатов российскими хакерами накануне выборов в Америке в 2016 году.