Трамп пообіцяв Росії "сильну" відповідь

Під час виборів до Конресу у 2018-му США не дозволять Росії втрутитися в гонку та дадуть сильну відповідь на зазіхання Кремля.

З такою заявою виступив президент США Дональд Трамп, повідомляє "Голос Америки".

"Ми не хочемо, щоб наша система голосування була будь-яким чином уражена. Ми цього не допустимо. Ми сильно будемо цьому протидіяти", – пообіцяв глава США.

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Він зазначив, що США "дуже глибоко вивчають ситуацію і висунуть дуже сильні пропозиції з питання виборів 2018-го року".

При цьому, за словами Трампа, у минулому втручання Росії не мало жодного впливу на голосування у США, і окрім Москви у вибори в Америці могли втручатись і інші країни та особи.

Раніше ЗМІ повідомляли, що спецслужби США знайшли докази зламу бази даних семи штатів російськими хакерами напередодні виборів в Америці у 2016 році.