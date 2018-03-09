Госдеп США призвал Минобороны России сдержать своих боевиков на Донбассе
В Государственном департаменте США уже прямым текстом говорят о том, что боевики на востоке Украины подконтрольны российскому правительству.
На этот раз пресс-секретарь Госдепа Хизер Нойерт обратилась в Министерство обороны Российской Федерации с просьбой повлиять на оккупационные войска. Все из-за угрозы, которые несут наблюдатели международной мониторинговой миссии ОБСЕ на Донбассе.
Читайте также: Войска РФ размещены для внезапной войны против Украины, – американские исследователи
"Министерство обороны России: пожалуйста, прикажите боевикам, которых вы контролируете на востоке Украины, чтобы они прекратили насильственное запугивание международных наблюдателей СММ ОБСЕ", – написала Нойерт.
Источник: 24 Канал
powered by lun.ua
Если Вы обнаружили ошибку на этой странице, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter
Выбор редакции
Комментарии