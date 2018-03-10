Порошенко відреагував на новий статус України в НАТО

Україна зробила ще один крок до членства у НАТО. Цього разу їй надали статус "країни-аспіранта" (Aspirant country). На думку президента України Петра Порошенка, наступним кроком має стати надання плану дій щодо членства (ПДЧ) для України.

Про це Порошенко заявив після оприлюднення інформації про новий статус для України у НАТО.

"Це стало визнанням реального стану наших відносин з НАТО. Вдячний за тверду позицію підтримки України, для якої одним з ключових пріоритетів національної безпеки є досягнення критеріїв членства в Альянсі", – заявив Петро Порошенко.

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Президент зазначив, що наступний крок – це отримання плану дій щодо членства (ПДЧ) для України.

"Саме цьому був присвячений мій лист Йенсу Столтенбергу у лютому 2018 року, де з посиланням на статтю 10 Договору про заснування НАТО мною було офіційно зафіксовано прагнення України стати членом Альянсу. Тиха дипломатія з просування наших принципових позицій, про що домовлено з нашими партнерами, дає свої вагомі результати", – зазначив Порошенко.