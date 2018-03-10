Что означает "аспирантура" Украины в НАТО: вице-премьер дала объяснения

Предоставление Украине статуса "страны-аспиранта" при НАТО не означает получение какого-то конкретного места в альянсе.

Об этом в эфире телеканала 112 Украина заявила вице-премьер-министр Украины по вопросам евроинтеграции Иванна Климпуш-Цинцадзе.

В то же время она отметила, что получение такого статуса говорит о том, что в НАТО признают стремление Украины войти в состав организации.

Читайте также: Порошенко отреагировал на новый статус Украины в НАТО

Это означает, что в НАТО осознали, что Украина изменила свое внутреннее законодательство и определила для себя четкую цель членства в НАТО,

– объяснила Климпуш-Цинцадзе.

Вице-премьер подчеркнула, что это решение является важным, поскольку благодаря ему у Киева появляются новые возможности для развития и углубления взаимодействия с НАТО.

"Главный акцент должен быть на нашей домашней работе", – отметила Климпуш-Цинцадзе.

Напомним, НАТО предоставил Украине статус страны-аспиранта. Страны-аспиранты – это государства, которые заявили о своей заинтересованности в присоединении к НАТО. Они получают приглашение к интенсифицированному диалогу с НАТО по вопросам своего стремления к членству и связанных с этим реформ.