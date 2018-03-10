Що означає "аспірантура" України в НАТО: віце-прем’єр дала пояснення

Надання Україні статусу "країни-аспіранта" при НАТО не означає отримання якогось конкретного місця в альянсі.

Про це в ефірі телеканалу 112 Україна заявила віце-прем'єр-міністр України з питань євроінтеграції Іванна Климпуш-Цинцадзе.

Водночас вона зазначила, що отримання такого статусу говорить про те, що в НАТО визнають прагнення України увійти до складу організації.

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Це означає, що в Альянсі усвідомили, що Україна змінила своє внутрішнє законодавство і визначила для себе чітку мету членства в НАТО,

– пояснила Климпуш-Цинцадзе.

Віце-прем’єр наголосила, що це рішення є важливим, оскільки завдяки йому в Києва з'являються нові можливості для розвитку і поглиблення взаємодії з НАТО.

"Головний акцент повинен бути на нашій домашній роботі", – зазначила Климпуш-Цинцадзе.

Нагадаємо, НАТО надало Україні статус країни-аспіранта. Країни-аспіранти – це держави, які заявили про свою зацікавленість у приєднанні до НАТО. Вони отримують запрошення до інтенсифікованого діалогу з НАТО з питань свого прагнення до членства і пов'язаних із цим реформ.