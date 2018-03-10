Волкер розповів, чому Україна десять років тому не змогла отримати план дій для вступу у НАТО

Україна та Грузія ще у 2008 році могли отримати План дій щодо членства (ПДЧ) в НАТО на саміті Альянсу у Бухаресті. Однак не змогли цього зробити як через внутрішній спротив деяких країн, так і через власну неготовність.

Про це заявив спеціальний представник Державного департаменту США по Україні Курт Волкер, передає "Телеграф".

"Ви не повинні забувати контекст, в якому було зроблено це рішення. США виступали за надання ПДЧ для України і Грузії, що було правильно. І що повинно було бути зроблено, тому що ПДЧ не є гарантією членства. Це – інструмент, шлях допомогти країні підготуватися, щоб вона стала надійним кандидатом пізніше", – пояснив Курт Волкер.

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Однак, за словами американського дипломата, ні Україні, ні Грузія у той час не були готові до членства у НАТО. Відтак деякі члени Альянсу виступали проти надання ПДЧ обом країнам, вважаючи, що це "створить автоматизм в напрямку до членства", особливо в контексті діяльності Росії.

При цьому Волкер нагадав, що з тих пір Україна і Грузія мають річні національні програми, які передбачають такого ж роду роботу, яку потрібно зробити і в рамках ПДЧ. Однак, на його думку, Україна і Грузія й далі не готові до членства в НАТО

Нагадаємо, НАТО надало Україні статус країни-аспіранта. Країни-аспіранти – це держави, які заявили про свою зацікавленість у приєднанні до НАТО. Вони отримують запрошення до інтенсифікованого діалогу з НАТО з питань свого прагнення до членства і пов'язаних із цим реформ.



На відповідне рішення відреагував Президент України Петро Порошенко, назвавши наступні кроки України щодо членства у НАТО.