Президент Польши подписал спецзакон по борьбе с коронавирусом

Польский президент Анджей Дуда подписал специальный закон о борьбе с распространением коронавируса внутри страны. В частности, документ предусматривает, что больные коронавирусом могут подлежать дополнительной госпитализации.

В пятницу, 6 марта, соответствующий законопроект был принят Сенатом, а уже 7 числа президент подписал его, пишет "Польское радио".

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Я подписал его быстро, как это было возможно. Надеюсь, что уже в ближайшие дни этот закон позволит всем тем, кто ответственен за больницы, еще быстрее и эффективнее реагировать на случаи коронавируса,

– рассказал Анджей Дуда.

Что предусматривает закон

В новом законе есть ряд норм по реагированию на проявления коронавируса. Прежде всего, он предполагает, что люди, которые болеют коронавирусом или у которых подозревают болезнь, могут быть дополнительно госпитализированы.

Также новый закон предусматривает нормы для противодействия распространению коронавируса на работе и в учебных заведениях. Так, работодатель может поручить работнику выполнять работу на дому.

Так же в случае, если будут закрыты ясли, детсады или школы, родителям или опекунам оказывать финансовую помощь на уход за детьми. Впрочем это может длиться не дольше 14 дней.

На профилактические работы в связи с опасностью возможного распространения коронавируса назначено около 3 миллиардов злотых – почти 20 миллиардов гривен.

Коронавирус в Польше: коротко

Пока у нашей соседки особых проблем из-за коронавируса не возникало. Как и в Украине, в Польше был только один подтвержденный случай заболевания коронавирусом.

Впрочем для Польши, как и для Украины, опасностью является географическое расположение. Фактически государство является коридором между Западной и Восточной Европой, так что через них ежедневно проходят большое количество туристов.

Что известно об эпидемии коронавируса?

По состоянию на 7 марта от вирусной пневмонии, которую спровоцировал коронавирус, умерли 3 тысячи 491 человек. Общее количество инфицированных – 102 84 тысячи лиц по всему миру. Впрочем, есть и хорошие новости – выздоровели более 57 тысяч человек.