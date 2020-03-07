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      Президент Польщі підписав спецзакон про боротьбу з коронавірусом

      - Читать новость на русском
      Дуда посилив заходи боротьби з коронавірусом у Польщі / time.com

      Польський президент Анджей Дуда підписав спеціальний закон про боротьбу з розповсюдженням коронавірусу всередині країни. Зокрема, документ передбачає, що хворі на коронавірус можуть підлягати додатковій госпіталізації.

      У п'ятницю, 6 березня, відповідний законопроєкт було ухвалено Сенатом, а вже 7 числа президент підписав його, пише "Польське радіо".

      До слова В Ісландії оголосили надзвичайний стан через спалах коронавірусу

      Я підписав його найшвидше, як це бело можливо. Сподіваюся, що уже найближчими днями цей закон дозволить усім тим, хто відповідальний за лікарні, ще швидше і ефективніше реагувати на випадки коронавірусу,
      – розповів Анджей Дуда.

      Що передбачає закон

      У новому законі є низка норм щодо реагування на прояви коронавірусу. Передовсім він передбачає, що люди, які хворіють на коронавірус або в яких підозрюють хворобу, можуть бути додатково госпіталізовані.

      Також новий закон передбачає норми для протидії розповсюдженню коронавірусу на роботі та навчальних закладах. Так, працедавець може доручити працівнику виконувати роботу з дому.

      Так само у разі, якщо будуть закриті ясла, дитсадки або школи, батькам чи опікунам надаватимуть фінансову допомогу на догляд за дітьми. Втім це може тривати не довше як 14 днів.

      На профілактичні роботи у зв'язку з небезпекою можливого розповсюдженням коронавірусу призначено близько 3 мільярдів злотих – майже 20 мільярдів гривень.

      Коронавірус у Польщі: коротко

      Поки у нашої сусідки особливих проблем через коронавірус не виникало. Як і в Україні, у Польщі був лише один підтверджений випадок захворювання коронавірусом.

      Втім для Польщі, як і для України, небезпекою є географічне розташування. Фактично держави є коридором між Західною і Східною Європою, тож через них щодня проходять велика кількість туристів.

      Що відомо про епідемію коронавірусу?Станом на 7 березня від вірусної пневмонії, яку спровокував коронавірус, померли 3 тисячі 491 людина. Загальна кількість інфікованих – 102 тисячі 84 особ по всьому світу. Втім, є і хороші новини – одужали понад 57 тисяч людей.

      Повний Місяць у березні 2020: дата
      сьогодні
      Автор: Василь Денисюк
      Теги: Здоров'я Коронавірус Covid-19 Анджей Дуда Новини Польщі Новини політики
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