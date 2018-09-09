Президент Сербии стремится добиться компромисса с Косово

Президент Сербии Александр Вучич заявил, что он как и раньше стремится достичь компромисса с властями Косово.

Об этом сообщило издание RadioFreeEurope.

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Отмечается, что тысячи сербов, живущих в Косово, в воскресенье, 9 сентября, собрались в контролируемой сербами северной части разделенного города Митровица, чтобы услышать речь Вучича.

Мы хотим быть частью Европейского Союза, косовские албанцы хотят безвизового режима с ЕС, надо понять, что нам нужно жить вместе, нам нужно жить рядом друг с другом,

– сказал Александр Вучич.

Также, он добавил, что в будущем сербам придется достичь компромисса с албанцами, но ценой некоторых жертв.

Отмечается, что в 2013 году Сербия и Косово возложили на себя обязательства в рамках организованного Брюсселем диалога достичь согласия относительно всех нерешенных вопросов, что в конце концов должно привести к официальному признанию друг друга.

Смотрите видео: выступление президента Сербии