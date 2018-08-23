В Сербии взяли под стражу боевика, который воевал против Украины на Донбассе: детали

В Сербии арестовали гражданина этой страны Братислава Живковича, который воевал на стороне пророссийских боевиков на Донбассе. Мужчину арестованы по подозрению в участии в военных действиях за рубежом.

Об этом сообщает Slobodna Evropa.

Согласно сообщению, представители Министерства внутренних дел Сербии во исполнение предписания прокуратуры задержали Живковича, известного как лидера движения четников в сербской Крушеваце "по подозрению в совершении уголовного преступления по организации участия в войне или вооруженном конфликте в чужой стране". Мужчину взяли под стражу.

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Известно, что Живкович является командующим сербской национал-шовинистической парамилитарной организации Четники. Он принимал участие в конфликтах в Боснии, Косово и Хорватии в 90-х годах. В 2014 году Живкович отправился в Крым, заявив, что нужно помочь россиянам в войне с украинцами.

Впоследствии гражданин Сербии поехал на оккупированный Донбасс, где вместе с другими своими соотечественниками участвовал в боевых действиях на стороне российских оккупационных сил.



Фото Живковича с Донбасса, где он воевал на стороне пророссийских боевиков