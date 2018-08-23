21:57
23 авг 2018
USD
...
EUR
...
Created with Sketch.
Архив
Курси валют
USD
EUR
подробнее
Погода
Киев
12°C
24°C 10°C
  • пятница
    27°C 10°C
  • суббота
    29°C 13°C
  • воскресенье
    30°C 16°C
подробнее
youtube @24
Loading...
google @24
RSS ЛЕНТА
Общий RSS
+feedly
Топ новости
+feedly
Видео новости
+feedly
Смотри онлайн онлайн
рус
ДЕНЬ НЕЗАВИСИМОСТИ ВОЙНА НА ДОНБАССЕ ОЛЕГ СЕНЦОВ УКРАИНЕ – 27
Прямая трансляция на
Последние выпуски
Вести Кремля. Робот Рогозина. Голые статуи не для РПЦ
Вєсті Кремля
21:54, сегодня
Вести.UA. Юрий Луценко-Поттер. Политический стриптиз от Ляшко
Вєсті.UA
21:08, сегодня
Схемы Януковича живут и процветают, или Почему за промахи строителей наказали врачей
ЦРУ
09:00, 22 августа
"Дно і сором": чому з Верховної Ради хочуть вигнати журналістів
Підсумки дна
13:00, 16 июля
Вспомнить Все. Предпринимательство без украшений
Згадати все
14:24, сегодня
Телеканал новостей 24 Новости Новости мира
ДЕНЬ НЕЗАВИСИМОСТИ ВОЙНА НА ДОНБАССЕ ОЛЕГ СЕНЦОВ УКРАИНЕ – 27

В Сербии взяли под стражу боевика, который воевал против Украины на Донбассе: детали

129 Читати новину українською
Братислава Живковича арестовали в Сербии за участие в боях на Донбассе
Братислава Живковича арестовали в Сербии за участие в боях на Донбассе / Kurir.rs

В Сербии арестовали гражданина этой страны Братислава Живковича, который воевал на стороне пророссийских боевиков на Донбассе. Мужчину арестованы по подозрению в участии в военных действиях за рубежом.

Об этом сообщает Slobodna Evropa.

Согласно сообщению, представители Министерства внутренних дел Сербии во исполнение предписания прокуратуры задержали Живковича, известного как лидера движения четников в сербской Крушеваце "по подозрению в совершении уголовного преступления по организации участия в войне или вооруженном конфликте в чужой стране". Мужчину взяли под стражу.

Читайте также: Украина имеет доказательства присутствия армии России на Донбассе

Известно, что Живкович является командующим сербской национал-шовинистической парамилитарной организации Четники. Он принимал участие в конфликтах в Боснии, Косово и Хорватии в 90-х годах. В 2014 году Живкович отправился в Крым, заявив, что нужно помочь россиянам в войне с украинцами.

Впоследствии гражданин Сербии поехал на оккупированный Донбасс, где вместе с другими своими соотечественниками участвовал в боевых действиях на стороне российских оккупационных сил.

арешт Сербія бойовик Донбас війна
Фото Живковича с Донбасса, где он воевал на стороне пророссийских боевиков

Теги: Война на Донбассе арест Сербия
Источник: 24 Канал
powered by lun.ua
Новости за сегодня
Если Вы обнаружили ошибку на этой странице, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter
Комментарии
Публикации
Там очень много гетеросексуальных женщин, – интервью с Тимуром Левчуком о гей-клубах в Украине
сегодня, 21:02 Там очень много гетеросексуальных женщин, – интервью с Тимуром Левчуком о гей-клубах в Украине
Наталія Печерська
Новый проект правописания: что изменят в украинском языке и почему это важно
сегодня, 20:08 Новый проект правописания: что изменят в украинском языке и почему это важно
Вето на закон – "вершина идиотизма": почему у Порошенко хотят сорвать сделку с Мировым Банком
сегодня, 20:00 Вето на закон – "вершина идиотизма": почему у Порошенко хотят сорвать сделку с Мировым Банком
Сергій Фурса
Какой смартфон лучше купить ребенку: советы и конкретные модели
сегодня, 19:04 Какой смартфон лучше купить ребенку: советы и конкретные модели
Путешествия по Украине: Киевщина, которая поразит и влюбит в себя
сегодня, 18:00 Путешествия по Украине: Киевщина, которая поразит и влюбит в себя
Настя Сукач
Пышнотелые женщины более раскованы в постели: исследование
 21 сентября 2016 , 04:19 13
"Игра престолов" 7 сезон 7 серия: опубликован трейлер эпизода
 21 августа 2017 , 11:52
Число жертв взрыва в московском ресторане 9 января выросло до трех человек
 12 января 2012 , 11:47
В Японии - праздник плодородия
 3 апреля 2012 , 20:51
Открывай легендарные места: Сопот
 9 апреля , 12:00
Открывай легендарные места: Сады Hortulus Spectabilis
 16 апреля , 15:00
Новости
Больше новостей
При цитировании и использовании любых материалов в Интернете открытые для поисковых систем гиперссылки
не ниже первого абзаца на Телеканал новостей «24» - обязательные.
Цитирование и использование материалов в оффлайн-медиа, мобильных приложениях , SmartTV возможно только с письменного согласия Телеканала новостей "24".
Материалы с маркировкой «Реклама» публикуются на правах рекламы.
Все права защищены. © 2005-2017, ЗАО «Телерадиокомпания" Люкс "», Телеканал новостей «24»

Made by
Залиште відгук