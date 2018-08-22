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ОЛЕГ СЕНЦОВ УКРАИНЕ – 27 СТРЕЛЬБА ВОЗЛЕ МЭРИИ ХАРЬКОВА ВОЙНА НА ДОНБАССЕ
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ОЛЕГ СЕНЦОВ УКРАИНЕ – 27 СТРЕЛЬБА ВОЗЛЕ МЭРИИ ХАРЬКОВА ВОЙНА НА ДОНБАССЕ

Украина имеет доказательства присутствия армии России на Донбассе

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Денисова назвала доказательства присутствия армии РФ в Украине
Денисова назвала доказательства присутствия армии РФ в Украине / Фото из открытых источников

Удерживаемые в Украине россияне написали на имя президента РФ Владимира Путина заявления об обмене их на украинских политзаключенных. Именно эти заявления и станут доказательствами в международных судах по непосредственного присутствия российской армии на украинской территории.

Об этом заявила Уполномоченный Верховной Рады Украины по правам человека Людмила Денисова в интервью телеканалу "Прямий".

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По ее словам, среди обратившихся к Путину есть русские офицеры, разведчики, ефрейторы, старшие лейтенанты, танкисты и тому подобное.

Я видела, безусловно, эти объяснения. Мы объехали почти всех. И 22 человека написали эти заявления. И есть такие просьбы огромные от них, чтобы Путин, президент РФ, обменял их на украинских заключенных, украинских граждан, находящихся на территории РФ и во временно оккупированном Крыму. Они пишут, что действительно они сделали такие поступки, за которые их посадили или сейчас идет следствие, что они добровольцы РФ, они выполняли интернациональный долг какой-то. Писали, что они в разведывательных операциях участвовали. То есть это подтверждение того, что они там, а не то, что "ихтамнет",
- отметила Денисова.

Омбудсман заметила, что факты, которые были приведены в этих заявлениях, использовало Министерство юстиции во время недавнего иска в Европейский суд по правам человека.

"На 141 странице там все изложено. И, в том числе, я думаю, что эти обстоятельства там есть. Потому что они собирали такие доказательства относительно этих военных, этих не просто граждан РФ, этих шпионов, которые здесь у нас есть. И я думаю , что это будет доказательствами того, что у нас не какой-то местный конфликт, этнический конфликт или гражданская война. Нет, это военная агрессия, это война РФ против Украины ", - подчеркнула Денисова.

Напомним, Людмила Денисова получила 22 заявления от заключенных в Украине россиян на имя Президента Российской Федерации с просьбой об обмене.

Теги: Новости Украины Новости политики Война на Донбассе Украина – Россия Новости России Украинцы в плену РФ Обмен пленными Владимир Путин
Источник: 24 Канал
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