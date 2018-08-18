Путин не будет обменивать украинских политзаключенных на российских военных: названа причина

Помилование Порошенко российских диверсантов и террористов, совершивших преступления на территории Украины, не приведет к улучшению положения украинских политзаключенных в России. Кремль не связывает вопрос освобождения своих граждан с освобождением наших заложников.

Об этом 24 каналу рассказал директор Центра исследований проблем гражданского общества Виталий Кулик.

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По его словам, для России никаких ее военнослужащих в Украине нет – "ихтамнет". Соответственно, если в Украине якобы нет российских регулярных частей, то говорить об обмене и освобождении не требуется.

"Российские военнослужащие, задержанные в Украине, брошены Кремлем на произвол судьбы. Кулуарно Россия может в редких случаях не публично, непрозрачно, через посредников пытаться их освободить. Но в целом политику обмена Москва не рассматривает как предмет диалога с Украиной. Поэтому одностороннее помилование Порошенко российских военных преступников – неверный шаг. Россия должна в таком случае признать собственную ответственность за людей, которых она посылает на смерть, и тогда это будет предмет обмена. Но пока Россия не собирается так делать. Нужно учесть все риски и выйти на стратегическое правовое видение", – убежден Виталий Кулик.

Поэтому, считает политолог, уступок от России в плане обмена украинскими политзаключенными не надо ждать. Украинскими заложниками Россия будет торговаться до последнего. И доказательства, применяемые Украиной для давления на Россию в вопросе освобождения Олега Сенцова и других, для Кремля – ​​не аргумент. Для РФ аргумент – изменение геополитических раскладов, возможность диалога с Трампом, перезапуск отношений с Меркель.

Напомним, Президент Петр Порошенко готов помиловать осужденных в Украине россиян для освобождения украинских политзаключенных. Как сообщила Уполномоченный Верховной Рады Украины Людмила Денисова, она получила уже 22 заявления от заключенных в Украине россиян на имя президента РФ с просьбой об обмене.

За что в России осудили Олега Сенцова?

Его задержали 11 мая 2014 на территории оккупированного Крыма и обвинили в подготовке теракта на полуострове во время незаконной аннексии Россией. Позже Сенцова обвинили в хранении оружия и взрывчатки.



В августе 2015 года в России Сенцова приговорили к 20 годам заключения в колонии строгого режима в городе Лабытнанги. С 16 мая 2018 он голодает с требованием освободить всех украинских политзаключенных, содержавшихся в России и в оккупированном Крыму.