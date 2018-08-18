Путін не обмінюватиме українських політв’язнів на російських військових: названо причину

Помилування Порошенком російських диверсантів і терористів, які вчинили злочини на території України, не призведе до покрашення становища українських політв’язнів у Росії. Кремль не пов’язує питання звільнення своїх громадян зі звільненням наших заручників.

Про це 24 каналу розповів директор Центру досліджень проблем громадянського суспільства Віталій Кулик.

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За його словами, для Росії ніяких її військовослужбовців в Україні немає – "іхтамнєт". Відповідно, якщо в Україні нібито немає російських регулярних частин, то говорити про обмін і звільнення не потрібно.

"Російські військовослужбовці, яких затримали в Україні, кинуті Кремлем напризволяще. Кулуарно Росія може в поодиноких випадках не публічно, не прозоро, через посередників намагатися їх звільнити. Але в цілому політику обміну Москва не розглядає як предмет діалогу з Україною. Тому одностороннє помилування Порошенком російських військових злочинців – хибний крок. Росія повинна в такому випадку визнати власну відповідальність за людей, яких вона посилає на смерть, і тоді це буде предмет обміну. Але поки Росія не збирається так робити. Треба зважити на всі ризики і вийти на стратегічне правове бачення", – переконаний Віталій Кулик.

Тому, вважає політолог, поступок від Росії в плані обміну українськими політв’язнями не треба чекати. Українськими заручниками Росія торгуватиметься до останнього. І докази, які застосовує Україна для тиску на Росію в питанні звільнення Олега Сенцова та інших, для Кремля – не аргумент. Для РФ аргумент – зміна геополітичних розкладів, можливість діалогу з Трампом, перезапуску відношень з Меркель.

Нагадаємо, Президент Петро Порошенко готовий помилувати засуджених в Україні росіян для звільнення українських політв’язнів. Як повідомила Уповноважений Верховної Ради України Людмила Денісова, вона отримала уже 22 заяви від ув’язнених в Україні росіян на ім’я президента РФ з проханням про обмін.

За що в Росії засудили Олега Сенцова?

Його затримали 11 травня 2014 року на території окупованого Криму та звинуватили в підготовці теракту на півострові під час незаконної анексії Росією. Пізніше Сенцова звинуватили у зберіганні зброї та вибухівки.



У серпні 2015 року в Росії Сенцова засудили до 20 років ув'язнення в колонії суворого режиму в місті Лабитнангі. З 16 травня 2018 року він голодує з вимогою звільнити усіх українських політв’язнів, утримуваних у Росії та в окупованому Криму.