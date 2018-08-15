У Меркель найбільше шансів домовитися про звільнення Сенцова, – політолог

Путін навмисно максимально підняв політичні ставки в питанні звільнення Сенцова напередодні зустрічі з Меркель. Президент РФ виставить свою ціну Меркель. Головне, щоб це не було за рахунок національних інтересів України.

Таку думку 24 каналу висловив директор аналітичного центру "Політика" Микола Давидюк.

Більш детально про плани Путіна в матеріалі: Росія йде в наступ: чому Путін розпочинає нову фазу війни?

Путін веде себе в стилі Івана Грозного, йому подобається грати в імператора, щоб у нього просили помилування. Відлік часу пішов на дні. І в Меркель сьогодні найбільше шансів домовитися про звільнення Сенцова і інших політв’язнів. В України сьогодні немає стільки інструментів, щоб вести такі перемовини з Путіним. Але це принципове питання. Не можна дозволити, щоб у XXI столітті людину вбили політичним насильницьким методом у в’язниці. Це питання честі всіх демократичних світових лідерів,

– наголосив Микола Давидюк.

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Експерт відзначає: на переговорах буде багато закритих питань. Але це небезпечно для Меркель. З Путіним треба говорити тільки публічно. Тому що таємні домовленості з Путіним – собі гірше. Хоча, на його думку, Меркель розуміє: якщо піде на зближення з Путіним, то це для неї може стати катастрофічною дружбою. Тому на переговорах в її порядку денному буде не тільки спільний російсько-німецький проект газопроводу "Північний потік-2", але Сирія і Україна.

Меркель розуміє, що "Північний потік-2" – це не диверсифікація джерел енергопостачання. Які б не були суперечності між Німеччиною і США, цей газопровід – російський. Отже, можливі газові війни, які були з Україною. Де гарантія, що Путін не почне газовий шантаж Меркель, переключаючись на Білорусь або Україну, коли буде вигідно?

– підкреслює Давидюк.

Політолог додає: Путін хоче послабити внутрішньополітичні позиції Меркель, щоб вона на посаді канцлера не пересиділа свого відомого попередника Конрада Аденауера. За його словами, в Меркель зараз великі проблеми в коаліції, які підігріває Путін. І це робиться, щоб дестабілізувати ситуацію і зняти Меркель з посади канцлера. Такий собі неприємний сюрприз. Втім, на думку Давидюка, Меркель про це знає і не піде на серйозні компроміси з Путіним.

Нагадаємо, 13 серпня офіційний представник кабінету міністрів Німеччини Штеффен Зайберт повідомив журналістам, що Меркель 18 серпня прийме Путіна в урядовій резиденції Мезеберг.



Раніше, 13 липня, мати режисера Олега Сенцова попросила президента Росії Володимира Путіна помилувати сина. У Росії звернення пообіцяли розглянути. 14 серпня виконувач обов'язків губернатора Ямало-Ненецького автономного округу Дмитро Артюхов заявив, що не отримував прохань про помилування незаконно засудженого Олега Сенцова. Хоча у відповіді від АП РФ на лист мами Сенцова йшлося про те, що її звернення направлено Артюхову. В помилуванні відмовили, заявивши, що Сенцов сам повинен звернутися до Путіна з таким проханням.

За що в Росії засудили Олега Сенцова?Його затримали 11 травня 2014 року на території окупованого Криму та звинуватили в підготовці теракту на півострові під час незаконної анексії Росією. Пізніше Сенцова звинуватили у зберіганні зброї та вибухівки.



У серпні 2015 року в Росії Сенцова засудили до 20 років ув'язнення в колонії суворого режиму в місті Лабитнангі. З 16 травня 2018 року він голодує з вимогою звільнити усіх українських політв’язнів, утримуваних у Росії та в окупованому Криму.