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ОБВАЛ МОСТА В ГЕНУЕ УКРАИНЕ – 27 ОЛЕГ СЕНЦОВ ВОЙНА НА ДОНБАССЕ
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ОБВАЛ МОСТА В ГЕНУЕ УКРАИНЕ – 27 ОЛЕГ СЕНЦОВ ВОЙНА НА ДОНБАССЕ

У Меркель больше всего шансов договориться об освобождении Сенцова, – политолог

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Путин хочет договориться с Меркель о компромиссах?
Путин хочет договориться с Меркель о компромиссах? / 24 Канал

Путин намеренно максимально поднял политические ставки в вопросе освобождения Сенцова накануне встречи с Меркель. Президент РФ выставит свою цену Меркель. Главное, чтобы это было не за счет национальных интересов Украины.

Такое мнение 24 каналу высказал директор аналитического центра "Политика" Николай Давидюк.

Более подробно о планах Путина в материале: Россия идет в наступление: почему Путин начинает новую фазу войны?

Путин ведет себя в стиле Ивана Грозного, ему нравится играть в императора, чтобы у него просили помилования. Отсчет времени пошел на дни. И у Меркель сегодня больше всего шансов договориться об освобождении Сенцова и других политзаключенных. В Украине сегодня нет столько инструментов, чтобы вести такие переговоры с Путиным. Но это принципиальный вопрос. Нельзя позволить, чтобы в XXI веке человека убили политическим насильственным методом в тюрьме. Это вопрос чести всех демократических мировых лидеров,
– отметил Николай Давидюк.

Читайте также: Сенцов не будет просить Путина о помиловании

Эксперт отмечает: на переговорах будет много закрытых вопросов. Но это опасно для Меркель. С Путиным надо говорить только публично. Потому что тайные договоренности с Путиным – себе хуже. Хотя, по его мнению, Меркель понимает: если пойдет на сближение с Путиным, то это для него может стать катастрофической дружбой. Поэтому на переговорах в ее повестке дня будет не только совместный российско-германский проект газопровода "Северный поток-2", но Сирия и Украина.

Меркель понимает, что "Северный поток-2" – это не диверсификация источников энергоснабжения. Каковы бы ни были противоречия между Германией и США, этот газопровод – российский. Итак, возможны газовые войны, которые были с Украиной. Где гарантия, что Путин не начент газовый шантаж Меркель, переключаясь на Беларусь или Украину, когда будет выгодно?
– подчеркивает Давидюк.

Политолог добавляет: Путин хочет ослабить внутриполитические позиции Меркель, чтобы она на посту канцлера не пересидела своего известного предшественника Конрада Аденауэра. По его словам, у Меркель сейчас большие проблемы в коалиции, которые подогревает Путин. И это делается, чтобы дестабилизировать ситуацию и снять Меркель с поста канцлера. Некий неприятный сюрприз. Впрочем, по мнению Давыдюка, Меркель об этом знает и не пойдет на серьезные компромиссы с Путиным.

Напомним, 13 августа официальный представитель кабинета министров Германии Штеффен Зайберт сообщил журналистам, что Меркель 18 августа примет Путина в правительственной резиденции Мезеберг.

Ранее, 13 июля, мать режиссера Олега Сенцова попросила президента России Владимира Путина помиловать сына. В России обращение пообещали рассмотреть. 14 августа исполняющий обязанности губернатора Ямало-Ненецкого автономного округа Дмитрий Артюхов заявил, что не получал просьб о помиловании незаконно осужденного Олега Сенцова. Хотя в ответе от АП РФ на письмо мамы Сенцова говорилось, что ее обращение направлено Артюхову. В помиловании отказали, заявив, что Сенцов сам должен обратиться к Путину с такой просьбой.

За что в России осудили Олега Сенцова?Его задержали 11 мая 2014 года на территории оккупированного Крыма и обвинили в подготовке теракта на полуострове во время незаконной аннексии Россией. Позже Сенцова обвинили в хранении оружия и взрывчатки.

В августе 2015 года в России Сенцова приговорили к 20 годам заключения в колонии строгого режима в городе Лабытнанги. С 16 мая 2018 года он голодает с требованием освободить всех украинских политзаключенных, удерживаемых в России и в оккупированном Крыму.

Теги: Новости Украины Новости политики Олег Сенцов Владимир Путин Северный поток-2 Ангела Меркель
Источник: 24 канал
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