Україна має докази присутності армії Росії на Донбасі

Утримувані в Україні росіяни написали на ім'я президента РФ Володимира Путіна заяви про обмін їх на українських політв’язнів. Саме ці заяви і стануть доказами в міжнародних судах щодо безпосередньої присутності російської армії на українській території.

Про це заявила Уповноважений Верховної Ради України з прав людини Людмила Денісова в інтерв’ю телеканалу "Прямий".

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За її словами, серед тих, хто звернувся до Путіна є російські офіцери, розвідники, єфрейтори, старші лейтенанти, танкісти тощо.

Я бачила, безумовно, ці пояснення. Ми об’їхали майже всіх. І 22 особи написали ці заяви. І є такі прохання величезні від них, щоб Путін, президент РФ, обміняв їх на українських в’язнів, українських громадян, які перебувають на території РФ і в тимчасово окупованому Криму. Вони пишуть, що дійсно вони зробили такі вчинки, за які їх посадили або зараз йде слідство, що вони добровольці РФ, що вони виконували інтернаціональний борг якийсь. Писали, що вони в розвідувальних операціях брали участь. Тобто це підтвердження того, що вони там, а не те, що "ихтамнет",

– наголосила Денісова.

Омбудсвумен зауважила, що факти, які були наведені в цих заявах, використало Міністерство юстиції під час нещодавнього позову до Європейського суду з прав людини.

"На 141 сторінці там все викладено. І, в тому числі, я думаю, що ці обставини там є. Тому що вони збирали такі докази відносно цих військових, цих просто громадян РФ, цих шпигунів, які тут у нас є. І я думаю, що це буде доказами того, що у нас не якийсь місцевий конфлікт, етнічний конфлікт або громадянська війна. Ні, це військова агресія, це війна РФ проти України", – підкреслила Денісова.

Нагадаємо, Людмила Денісова отримала 22 заяви від ув’язнених в Україні росіян на ім’я президента Російської Федерації з проханням про обмін.