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ДЕНЬ НЕЗАЛЕЖНОСТІ ВІЙНА НА ДОНБАСІ ОЛЕГ СЕНЦОВ УКРАЇНІ – 27

У Сербії взяли під варту бойовика, який воював проти України на Донбасі: деталі про зловмисника

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Братислава Живковича арештували у Сербії за участь у боях на Донбасі
Братислава Живковича арештували у Сербії за участь у боях на Донбасі / Kurir.rs

У Сербії арештували громадянина цієї країни Братислава Живковича, який воював на стороні проросійських бойовиків на Донбасі. Чоловіка арештовано за підозрою в участi у воєнних діях за кордоном.

Про це повідомляє Slobodna Evropa.

Згідно з повідомленням, представники Міністерства внутрішніх справ Сербії на виконання розпорядження прокуратури затримали Живковича, відомого як лідера руху четників у сербській Крушеваці "за підозрою в скоєнні кримінального злочину з організації участі у війні або збройному конфлікті в чужій країні". Чоловіка взяли під варту.

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Відомо, що Живкович є командувачем сербської націонал-шовіністичної парамілітарної організації Четники. Він брав участь у конфліктах у Боснії, Косові та Хорватії у 90-их роках. У 2014 році Живкович вирушив до Криму, заявивши, що потрібно допомогти росіянам у війні з українцями.

Згодом громадянин Сербії поїхав на окупований Донбас, де разом з іншими своїми співвітчизниками брав участь у бойових діях на стороні російських окупаційних сил.

арешт Сербія бойовик Донбас війна
Фото Живковича з Донбасу, де він воював на стороні проросійських бойовиків

Теги: Сербія арешт Війна на Донбасі
Джерело: 24 Канал
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