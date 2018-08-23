У Сербії взяли під варту бойовика, який воював проти України на Донбасі: деталі про зловмисника

У Сербії арештували громадянина цієї країни Братислава Живковича, який воював на стороні проросійських бойовиків на Донбасі. Чоловіка арештовано за підозрою в участi у воєнних діях за кордоном.

Про це повідомляє Slobodna Evropa.

Згідно з повідомленням, представники Міністерства внутрішніх справ Сербії на виконання розпорядження прокуратури затримали Живковича, відомого як лідера руху четників у сербській Крушеваці "за підозрою в скоєнні кримінального злочину з організації участі у війні або збройному конфлікті в чужій країні". Чоловіка взяли під варту.

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Відомо, що Живкович є командувачем сербської націонал-шовіністичної парамілітарної організації Четники. Він брав участь у конфліктах у Боснії, Косові та Хорватії у 90-их роках. У 2014 році Живкович вирушив до Криму, заявивши, що потрібно допомогти росіянам у війні з українцями.

Згодом громадянин Сербії поїхав на окупований Донбас, де разом з іншими своїми співвітчизниками брав участь у бойових діях на стороні російських окупаційних сил.



Фото Живковича з Донбасу, де він воював на стороні проросійських бойовиків