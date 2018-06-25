08:49
25 июнь 2018
USD
...
EUR
...
Created with Sketch.
Архив
Курси валют
USD
EUR
подробнее
Погода
Киев
20°C
21°C 7°C
  • вторник
    23°C 14°C
  • среда
    26°C 17°C
  • четверг
    27°C 21°C
подробнее
youtube @24
Loading...
google @24
RSS ЛЕНТА
Общий RSS
+feedly
Топ новости
+feedly
Видео новости
+feedly
Смотри онлайн онлайн
рус
Прямая трансляция на
Последние выпуски
Вести Кремля. Сливки. Новый вид транспорта. Обладатели мух
Вєсті Кремля
21:38, 23 июня
Вєсті.UA. Жир. Молодая кровь Порошенко. Фиаско Онищенко
Вєсті.UA
21:12, 23 июня
Все претензии к добросовестным покупателям: почему украинские курорты только для избранных
ЦРУ
09:00, 22 июня
Кого з корупціонерів "врятує" скандальна правка до закону про Антикорупційний суд
Підсумки дна
21:00, 17 июня
Вспомнить Все. Будни детских садов
Згадати все
09:48, 23 июня
Телеканал новостей 24 Новости Новости мира

Президент Турции Эрдоган вновь победил на выборах

47 Читати новину українською
Президент Турции Эрдоган вновь победил на выборах
Президент Турции Эрдоган вновь победил на выборах / tass.ru

Избирком Турции обработал 97,7% бюллетеней. Действующий глава государства Реджеп Эрдоган набирает более половины голосов.

Таким образом он одержал победу уже в первом туре выборов.

Читайте также: Убийство и стрельба в день выборов: приведет ли такое голосование к смене президента Эрдогана

Его главный конкурент Мухаррем Индже набрал 30% голосив. Всего в президентской гонке приняли участие шесть кандидатов.

Эти выборы – стали историческими для страны, ведь впервые одновременно выбирали президента и парламент. И теперь Турция переходит к президентской форме правления, что в прошлом году утвердили на референдуме.

Напомним, Президент Турции Реджеп Эрдоган заявил о своей победе на выборах до окончания подсчета голосов 24 июня. Он поблагодарил всех своих сторонников и поздравил других кандидатов в президенты и депутаты.

Теги: Новости политики
Источник: 24 канал
powered by lun.ua
Новости за сегодня
Если Вы обнаружили ошибку на этой странице, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter
Комментарии
Публикации
В Луганске сейчас главная потребность – еда, людям не до обновок
сегодня, 08:37 В Луганске сейчас главная потребность – еда, людям не до обновок
Ольга Черненко 70
Кейс Порошенка, "нечиста сила" РФ у футболі та підвищення пенсій у "ДНР", – топ-5 блогів тижня
24 июня, 22:00 Кейс Порошенка, "нечиста сила" РФ у футболі та підвищення пенсій у "ДНР", – топ-5 блогів тижня
Блог Медіа 1246
Самые смешные мемы недели: Порошенко открыл знак, похолодание в Украине
24 июня, 20:01 Самые смешные мемы недели: Порошенко открыл знак, похолодание в Украине
685
Ужасный потоп в Тернополе и жуткие детали расстрела в кафе Киева – топ-5 видео недели
24 июня, 19:30 Ужасный потоп в Тернополе и жуткие детали расстрела в кафе Киева – топ-5 видео недели
595
Гірке розчарування: чим обернеться пенсійна реформа Кремля для жителів Криму
24 июня, 19:01 Гірке розчарування: чим обернеться пенсійна реформа Кремля для жителів Криму
Блог Медіа 6890
Новости
Больше новостей
При цитировании и использовании любых материалов в Интернете открытые для поисковых систем гиперссылки
не ниже первого абзаца на Телеканал новостей «24» - обязательные.
Цитирование и использование материалов в оффлайн-медиа, мобильных приложениях , SmartTV возможно только с письменного согласия Телеканала новостей "24".
Материалы с маркировкой «Реклама» публикуются на правах рекламы.
Все права защищены. © 2005-2017, ЗАО «Телерадиокомпания" Люкс "», Телеканал новостей «24»

Made by
Залиште відгук