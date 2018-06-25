Президент Турции Эрдоган вновь победил на выборах

Избирком Турции обработал 97,7% бюллетеней. Действующий глава государства Реджеп Эрдоган набирает более половины голосов.

Таким образом он одержал победу уже в первом туре выборов.

Читайте также: Убийство и стрельба в день выборов: приведет ли такое голосование к смене президента Эрдогана

Его главный конкурент Мухаррем Индже набрал 30% голосив. Всего в президентской гонке приняли участие шесть кандидатов.



Эти выборы – стали историческими для страны, ведь впервые одновременно выбирали президента и парламент. И теперь Турция переходит к президентской форме правления, что в прошлом году утвердили на референдуме.

Напомним, Президент Турции Реджеп Эрдоган заявил о своей победе на выборах до окончания подсчета голосов 24 июня. Он поблагодарил всех своих сторонников и поздравил других кандидатов в президенты и депутаты.