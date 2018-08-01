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Президент Турции Эрдоган заявил, что готов ввести смертную казнь в стране

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Президент Турции Эрдоган заявил, что готов ввести смертную казнь в стране
/ Фото из открытых источников

Турецкий президент Реджеп Тайип Эрдоган заявил, что вполне готов подписать решение о введении смертной казни, если его утвердит парламент.

Об этом сообщает Anadolu.

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О возобновлении смертной казни в Турции Эрдоган заявил во время похорон женщины и ребенка, которые погибли из-за теракта. Также он подчеркнул, что террористы ответят за свои преступления.

Если решение будет утверждено парламентариями и направлено мне на подпись, то я немедленно подпишу его,
– подчеркнул Эрдоган.

Президент Турции прибыл в провинцию Сивас на похороны 25-летней турчанки Нурджан Каракайи и ее 11-месячного сына Мустафы Бедирхана Каракайи, погибших в результате теракта в провинции Хаккари. Как отмечает Эрдоган, гибель ребенка в очередной раз продемонстрировала сущность террористов "Рабочей партии Курдистана" (РПК).

Теги: Новости Турции Реджеп Эрдоган Теракт
Источник: 24 Канал
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