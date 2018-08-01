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Президент Туреччини Ердоган заявив, що готовий ввести смертну кару в країні

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Президент Туреччини Ердоган заявив, що готовий ввести смертну кару в країні
/ Фото з відкритих джерел

Турецький президент Реджеп Таїп Ердоган заявив, що цілком готовий підписати рішення про запровадження смертної кари, якщо його затвердить парламент.

Про це повідомляє Anadolu.

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Про поновлення смертної кари в Туреччині Ердоган заявив під час похорону жінки і дитини, які загинули через теракт. Також він підкреслив, що терористи відповідатимуть за свої злочини.

Якщо рішення буде затверджене парламентаріями та спрямоване мені на підпис, то я негайно підпишу його, 
– наголосив Ердоган.

Президент Туреччини прибув у провінцію Сівас на похорон 25-річної турчанки Нурджан Каракаї та її 11-місячного сина Мустафи Бедірхана Каракаї, загиблих у результаті теракту в провінції Хаккарі. Як зазначає Ердоган, загибель дитини вкотре продемонструвала сутність терористів "Робочої партії Курдистану" (РПК).

Теги: Новини Туреччини Теракт Реджеп Ердоган
Джерело: 24 Канал
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