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      Порошенко уволил командующего Нацгвардии и назначил нового исполняющего обязанности

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      Президент уволил командующего Нацгвардии Аллерова
      Президент уволил командующего Нацгвардии Аллерова

      Президент Украины Петр Порошенко уволил командующего Национальной Гвардии Украины Юрия Аллерова.

      Указ президента №196 от 7 мая 2019 года обнародован на официальном сайте главы государства.

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      "Уволить Аллерова Юрия Владимировича с должности командующего Национальной гвардии Украины", – говорится в документе.

      Юрий Аллеров сообщил "Громадскому", что решение об увольнении было его инициативой. Накануне он написал заявление об отставке.

      Я подал в отставку по семейным обстоятельствам, он (Петр Порошенко – ред. 24 канал) ее удовлетворил,
      – сказал Аллеров.

      Аллеров добавил, что готов продолжать работать на этом посту, если его назначит Владимир Зеленский. Однако пока он будет уволен по закону.

      Согласно закону "О Национальной гвардии Украины" командующий НГУ назначается и увольняется на должность президентом Украины по представлению министра внутренних дел.

      Другим своим указом Петр Порошенко назначил исполняющим обязанности командующего Национальной Гвардии генерала-лейтинанта Николая Балана.

      Что известно про Юрия Аллерова? Он украинский военный, генерал-лейтенант, главный инспектор Министерства обороны Украины. Кавалер ордена Богдана Хмельницкого III степени. Петр Порошенко назначил Аллерова командующим Национальной гвардии Украины в декабре 2015 года.

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      Теги: Новости Украины Новости политики Петр Порошенко Нацгвардія
      Источник: 24 канал
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