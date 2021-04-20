Президента Чада Идриса Деби убили повстанцы сразу после победы на выборах
Президент африканской республики Чад Идрис Деби скончался от ранений. Их получил в бою против повстанцев на севере страны.
Деби руководил африканским государством с 1990 года. В апреле 2021 года Деби был переизбран на шестой президентский срок – по предварительным результатам выборов он набрал 80% голосов.
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В издании The Africa Report также сообщили, что его смерть подтвердила национальная армия Чада. Объявление прочитали на радио.
Нападение повстанцев
По словам пресс-секретаря армии генерала Азема Бемрандуа Агуни, военных оттолкнула колонна повстанцев, которые наступали на столицу Нджамену.
На солдат напали боевики, которые называют себя "Фронтом перемен и согласия в Чаде". Они прибыли со своей базы в Ливии. Их целью было избавить страну от 31-летней власти Деби.
Новый глава государства
Сейчас правительство и парламент распущены. В ближайшие 18 месяцев будет руководить военный совет.
Руководство возьмет на себя Махамата Идрис Деби Итно, сын Идриса.
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