Президент африканской республики Чад Идрис Деби скончался от ранений. Их получил в бою против повстанцев на севере страны.

Деби руководил африканским государством с 1990 года. В апреле 2021 года Деби был переизбран на шестой президентский срок – по предварительным результатам выборов он набрал 80% голосов.

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В издании The Africa Report также сообщили, что его смерть подтвердила национальная армия Чада. Объявление прочитали на радио.

Справка. Ожидалось, что Деби произнесет победную речь после получения предварительных результатов, но вместо этого он посетил военных Чада на передовой.

Нападение повстанцев

По словам пресс-секретаря армии генерала Азема Бемрандуа Агуни, военных оттолкнула колонна повстанцев, которые наступали на столицу Нджамену.

На солдат напали боевики, которые называют себя "Фронтом перемен и согласия в Чаде". Они прибыли со своей базы в Ливии. Их целью было избавить страну от 31-летней власти Деби.

[ TCHAD ]



Le mouvement rebelle du Front pour l'alternance et la concorde au Tchad (Fact) arrivé de sa base arrière de Libye est entré en territoire tchadien le 11 avril le jour de l'élection présidentielle avec pour objectif de chasser le président Idriss Déby. pic.twitter.com/9GbtmeXFNL — (Little) Think Tank (@L_ThinkTank) April 18, 2021

Новый глава государства

Сейчас правительство и парламент распущены. В ближайшие 18 месяцев будет руководить военный совет.

Руководство возьмет на себя Махамата Идрис Деби Итно, сын Идриса.