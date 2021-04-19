Несколько недель назад активизировалась словесная поддержка Китая России, хотя страна никогда ранее не вмешивалась в санкционные споры. Существует несколько вариантов военного столкновения России и США.

Такое мнение высказал российский оппозиционный публицист Андрей Пионтковский. Он добавил, что несмотря на это Китай поддерживает Украину в вопросах Крыма и Донбасса.

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По его словам, внезапно начали звучать вбросы со стороны КНР – они осуждают санкции США против России.

"Китайцы активно подталкивают Россию к эскалации США, так как при любом ходе событий они получат огромную стратегическую победу", – считает Пионтковский.

Справка. Администрация президента США 15 апреля ввела новые санкции против России. Ограничения вводят из-за вмешательства России в выборы США в 2020 году в частности.

Про 2 варианта столкновения США и России

Публицист отметил, что есть 2 варианта столкновения двух стран – один выигрышный, другой провальный. Впрочем, только для Путина.

В любом из этих двух вариантов реального военного столкновения – России и США – Китай остается в выигрыше,

– отметил Пионтковский.

Первый сценарий – путинская агрессия провалится из-за санкций

По его словам, по первому сценарию, в Вашингтоне победит группа экс-госсекретаря Джона Керри. Кроме этого, Штаты ограничатся глубокой озабоченностью, возможно, даже еще раз назовут Путина убийцей и ничего не будут делать.

"Затем Путин победно схватит еще большую часть Украины", – предположил Пионтковский возможный вариант событий.

Он отметил, что главный соперник США – Китай. При этом сценарии, по словам публициста, никто не поверит никаким гарантиям. Также образуется стратегический вакуум на тихоокеанском пространстве, в котором "Китай быстро решает свои проблемы, а США уходят из мировой истории".

Несмотря на это, путинская прямая агрессия провалится жесткими санкциями,

– сказал Пионтковский.

Второй сценарий – Путина снимут сами россияне

"Путин лезет снова, получает по морде и его немедленно отстраняют от власти свои же люди, такие же бандиты, как он", – сказал Пионтковский.

Эксперт предположил, что в результате в России также возникнет хаос, страна сильно расслабится и "Китай реализует свою вечную мечту – вернет свои территории Дальнего Востока".

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