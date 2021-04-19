Китай останется в выигрыше, – Пионтковский о возможном военном столкновении США и России
Несколько недель назад активизировалась словесная поддержка Китая России, хотя страна никогда ранее не вмешивалась в санкционные споры. Существует несколько вариантов военного столкновения России и США.
Источник:24 канал
Такое мнение высказал российский оппозиционный публицист Андрей Пионтковский. Он добавил, что несмотря на это Китай поддерживает Украину в вопросах Крыма и Донбасса.
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По его словам, внезапно начали звучать вбросы со стороны КНР – они осуждают санкции США против России.
"Китайцы активно подталкивают Россию к эскалации США, так как при любом ходе событий они получат огромную стратегическую победу", – считает Пионтковский.
Про 2 варианта столкновения США и России
Публицист отметил, что есть 2 варианта столкновения двух стран – один выигрышный, другой провальный. Впрочем, только для Путина.
В любом из этих двух вариантов реального военного столкновения – России и США – Китай остается в выигрыше,
– отметил Пионтковский.
Первый сценарий – путинская агрессия провалится из-за санкций
По его словам, по первому сценарию, в Вашингтоне победит группа экс-госсекретаря Джона Керри. Кроме этого, Штаты ограничатся глубокой озабоченностью, возможно, даже еще раз назовут Путина убийцей и ничего не будут делать.
"Затем Путин победно схватит еще большую часть Украины", – предположил Пионтковский возможный вариант событий.
Он отметил, что главный соперник США – Китай. При этом сценарии, по словам публициста, никто не поверит никаким гарантиям. Также образуется стратегический вакуум на тихоокеанском пространстве, в котором "Китай быстро решает свои проблемы, а США уходят из мировой истории".
Несмотря на это, путинская прямая агрессия провалится жесткими санкциями,
– сказал Пионтковский.
Второй сценарий – Путина снимут сами россияне
"Путин лезет снова, получает по морде и его немедленно отстраняют от власти свои же люди, такие же бандиты, как он", – сказал Пионтковский.
Эксперт предположил, что в результате в России также возникнет хаос, страна сильно расслабится и "Китай реализует свою вечную мечту – вернет свои территории Дальнего Востока".
Смотрите полностью интервью с Андреем Пионтковским на 24 канале: видео
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