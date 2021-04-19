Китай залишиться у виграші, – Піонтковський про ймовірне військове зіткнення США й Росії
Декілька тижнів тому активізувалася словесна підтримка Китаю Росії, хоча країна ніколи раніше не втручалася в санкційні суперечки. Так, існує кілька варіантів військового зіткнення Росії та США.
Джерело:24 канал
Таку думку висловив російський опозиційний публіцист Андрій Піонтковський. Він додав, що попри це Китай підтримує Україну з питань Криму та Донбасу.
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За його словами, раптом почали звучати вкиди від КНР – вони засуджують санкції США проти Росії.
"Китайці активно підштовхують Росію до ескалації США, тому що при будь-якому ході подій вони отримають величезну стратегічну перемогу", – вважає Піонтковський.
Про 2 варіанти зіткнення США й Росії
Публіцист наголосив, що є 2 варіанти зіткнення двох країн – один виграшний, інший провальний. Втім, лише для Путіна.
У будь-якому з цих двох варіантів реального військового зіткнення – Росії та США – Китай залишається у виграші,
– наголосив Піонтковський.
Перший сценарій – путінська агресія провалиться через санкції
За його словами, за першим сценарієм, у Вашингтоні переможе група ексдержсекретаря Джона Керрі. Крім цього, Штати обмежаться глибокою стурбованістю, можливо, навіть ще раз назвуть Путіна вбивцею й нічого не робитимуть.
"Потім Путін переможно схопить ще велику частину України", – припустив Піонтковський можливий варіант подій.
Він наголосив, що головний суперник США – Китай. При цьому сценарії, за словами публіциста, ніхто не повірить жодним гарантіям. Також утвориться стратегічний вакуум на тихоокеанському просторі, у якому "Китай швидко розв'язує свої проблеми, а США йдуть зі світової історії".
Попри це, путінська пряма агресія провалиться жорсткими санкціями,
– зауважив Піонтковський.
Другий сценарій – Путіна знімуть самі росіяни
"Путін лізе знову, отримує по пиці і його негайно відсторонюють від влади свої ж люди, такі ж бандити, як він", – сказав Піонтковський.
Експерт припустив, що в результаті в Росії також виникне хаос, країна сильно розслабиться й "Китай реалізує свою вічну мрію – поверне свої території далекого Сходу".
Дивіться повністю інтерв'ю з Андрієм Піонтковським на 24 каналі: відео
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