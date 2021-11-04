Президента Чехии перевели на стандартную койку реабилитационного отделения утром 4 ноября. Об этом рассказала пресс-секретарь Центрального военного госпиталя в Праге Итка Зинке.
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Земана госпитализировали из-за обострения болезни
Милоша Земана, по словам представительницы медицинского учреждения, госпитализировали из-за обострения хронического заболевания.
Болезнь привела к тому, что президент Чехии не мог нормально питаться и пить. По словам Итки Зинке, состояние чешского президента при поступлении в стационар, несомненно, требовало интенсивной терапии.
В то же время ни канцелярия президента Чехии, ни больница не предоставили никакой дополнительной информации относительно болезни Земана.
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Госпитализация Земана: кратко
- 77-летнего президента Чехии в последний раз видели публично 1 сентября 2021 года. После его госпитализировали на 9 дней по неизвестным причинам.
- Президента Чехии госпитализировали 10 октября, на следующий день после парламентских выборов в стране. В то же время глава Офиса президента Вратислав Минар отказался сообщать СМИ информацию о состоянии его здоровья.
- Впоследствии появилась информация, что Милош Земан не может исполнять обязанности главы государства из-за состояния здоровья.
- Национальное управление по борьбе с организованной преступностью Чехии проверяет, вовремя ли Милошу Земану оказали медицинскую помощь.