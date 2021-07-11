Детали убийства президента
Власти Гаити верят, что смогут добиться справедливости. Об этом в интервью заявил исполняющий обязанности премьер-министра Клод Жозеф.
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Наемники пришли в резиденцию президента, они пытали его, и они убили его,
– сказал премьер.
По его словам, около 20 участников нападения уже поймали. Жозеф подчеркнул, что для властей Гаити раскрытие убийства президента – первоочередная задача.
Заметим, первая леди Гаити Мартина Мари Этьен Джозеф говорила, что ее мужа убили наемники, которые имели целью не допустить реализацию его проектов. Премьер-министр подчеркнул, что слова женщины правдивы.
Что известно о трагедии в Гаити
- Ночью на 7 июля на частную резиденцию президента напали. Нападавшие убили Моиза, а его жену жестоко ранили.
- В стране сразу же объявили военное положение.
- Среди подозреваемых в убийстве главы государства есть 2 американца гаитянского происхождения и бывшие колумбийские военные.
- Часть предполагаемых нападавших скрывалась в помещении посольства Тайваня. Там их и задержали правоохранители.
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