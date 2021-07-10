Вдова президента подтвердила, что нападение было делом рук наемников. Злоумышленники проникли в резиденцию президентской четы.
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Что заявила первая леди Гаити
По словам Мартины Мари Этьен Джозеф, президент Гаити умер, не успев вымолвить ни слова. "Я жива, но я потеряла своего мужа", – отметила она.
Первая леди убеждена, что к убийству причастны оппоненты Жовенеля Моиза. Она также объяснила, какими могли быть их мотивы. По словам вдовы президента, Моиза убили, потому что он стремился воплотить ряд проектов в стране. Среди них – организация референдума и выборов.
Наемники убили президента, другие наемники хотят погубить его мечту и его видение страны,
– заявила она.
Отметим, что сама Мартина Мари Этьен Джозеф во время нападения получила многочисленные ранения. Сначала СМИ сообщали о ее смерти, но впоследствии эту информацию опровергли.
Убийство Жовенеля Моиза: что известно
- Президент Гаити Жовенель Моиз погиб в ночь на 7 июля, ему было 53 лет. В его резиденцию ворвались неизвестные и устроили стрельбу.
- Временный премьер-министр Гаити Клод Жозеф объявил в стране военное положение он заявил, что не хочет, чтобы нация "погрузилась в хаос".
- Региональные СМИ пишут, что нападавшими были иностранцы – граждане Колумбии и Венесуэлы. Они вроде бы уже бежали в Доминиканскую Республику.
- Впоследствии появилась информация о том, что часть предполагаемых нападавших ликвидировали, а часть – задержали. Подозреваемые утверждают, что не хотели смерти Моиза.
- Сенат Гаити уже назначил временного президента, который будет возглавлять страну вместо убитого лидера. Им стал спикер Сената Жозеф Ламбер.