Вдова президента подтвердила, что нападение было делом рук наемников. Злоумышленники проникли в резиденцию президентской четы.

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Что заявила первая леди Гаити

По словам Мартины Мари Этьен Джозеф, президент Гаити умер, не успев вымолвить ни слова. "Я жива, но я потеряла своего мужа", – отметила она.

Первая леди убеждена, что к убийству причастны оппоненты Жовенеля Моиза. Она также объяснила, какими могли быть их мотивы. По словам вдовы президента, Моиза убили, потому что он стремился воплотить ряд проектов в стране. Среди них – организация референдума и выборов.

Наемники убили президента, другие наемники хотят погубить его мечту и его видение страны,

– заявила она.

Отметим, что сама Мартина Мари Этьен Джозеф во время нападения получила многочисленные ранения. Сначала СМИ сообщали о ее смерти, но впоследствии эту информацию опровергли.

Убийство Жовенеля Моиза: что известно