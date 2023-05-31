Он набрал 52 голоса депутатов Сейма из 51 необходимого. Таким образом, Эдгарс Ринкевичс стал главой Латвии.

Важно Единственная страна в мире, которая нуждается в реальной денацификации – это Россия, – глава МИД Латвии

Как прошли президентские выборы в Латвии

В третьем туре было 2 кандидата в президенты:

Улдис Пиленс ("Объединенный список", также входящий в коалицию)

Эдгарс Ринкевичс.

До этого Элина Пинто (кандидат от "Прогрессивных") сошла с дистанции во втором туре, набрав 10 голосов.

Справка. Действующий президент Эгил Левитс вступил в должность 8 июля 2019 года. При этом Конституция устанавливает срок полномочий президента в 4 года.

Что известно об Эдгарсе Ринкевичсе

Он родился в 1973 году в Юрмале. Окончил факультет истории и философии Латвийского университета, получил сертификат по изучению политических наук и международных отношений в Университете Гронингена (Нидерланды).

В 1990-х годах Ринкевичс был журналистом Латвийского радио, затем начал свою карьеру на разных должностях в Министерстве обороны, где с 1997 года более 10 лет занимал должность госсекретаря. С 2002 по 2003 год Ринкевичс был заместителем председателя латвийской делегации на переговорах о вступлении в НАТО. С октября 2008 года по июль 2011 года он возглавлял канцелярию президента Валдиса Затлерса.

В 2011 году Ринкевичс стал министром иностранных дел в правительстве Валдиса Домбровскиса. Весной 2014 года Ринкевичс вступил в партию "Единство". Он поддерживает Украину и осуждает российскую агрессию.

Зеленский поздравил Ринкевичса

В своем твиттере Владимир Зеленский выразил искренние поздравления настоящему другу Украины.

Настроен на продолжение тесного и партнерского украино-литовского сотрудничества на благо наших народов, ради совместной победы ценностей свободы и демократии, мира для Украины и Европы,

– написал украинский лидер.

Он также поблагодарил предыдущего лидера Литвы Эгилса Левитса за преданную поддержку Украины перед лицом полномасштабной агрессии России.