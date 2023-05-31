Він набрав 52 голоси депутатів Сейму із 51 необхідного. Таким чином Едгарс Рінкевичс став очільником Латвії.

Важливо Єдина країна у світі, яка потребує реальної денацифікації, – це Росія, – глава МЗС Латвії

Як минули президентські вибори у Латвії

У третьому турі було 2 кандидати в президенти:

Улдіс Піленс ("Об'єднаний список", який також входить в коаліцію)

Едгарс Рінкевичс.

Перед тим Еліна Пінто (кандидат від "Прогресивних") зійшла з дистанції у другому турі, набравши 10 голосів.

Довідка. Чинний президент Егіл Левітс обійняв посаду 8 липня 2019 року. При цьому Конституція встановлює термін повноважень президента в 4 роки.

Що відомо про Едгарса Рінкевичса

Він народився 1973 року в Юрмалі. Закінчив факультет історії та філософії Латвійського університету, отримав сертифікат про вивчення політичних наук та міжнародних відносин в Університеті Гронінгена (Нідерланди).

У 1990-х роках Рінкевичс був журналістом Латвійського радіо, потім розпочав свою кар'єру на різних посадах у Міністерстві оборони, де з 1997 року понад 10 років обіймав посаду держсекретаря. З 2002 до 2003 року Рінкевичс був заступником голови латвійської делегації на переговорах про вступ до НАТО. З жовтня 2008 року до липня 2011 року він очолював канцелярію президента Валдіса Затлерса.

2011 року Рінкевичс став міністром закордонних справ в уряді Валдіса Домбровскіса. Навесні 2014 року Рінкевичс вступив до партії "Єдність". Він підтримує Україну та засуджує російську агресію.

Зеленський привітав Рінкевичса

У своєму твітері Володимир Зеленський висловив щирі вітання справжньому другові України.

Налаштований на продовження тісної й партнерської україно-литовської співпраці на благо наших народів, заради спільної перемоги цінностей свободи та демократії, миру для України та Європи,

– написав український лідер.

Він також подякував попередньому лідеру Литви Егілсу Левітсу за віддану підтримку України перед лицем повномасштабної агресії Росії.