Итак, новой главой Венгрии избран Каталин Новак. Она сменит на этом посту Яноша Адера, заканчивающего свой второй срок президентства.

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За ее кандидатуру проголосовали 2/3 депутата Государственного собрания (однопалатного парламента) страны, который транслировал заседание на своем сайте.

Добавим, что Новак станет первой женщиной в истории, которая вступит в должность президента Венгрии. Ее кандидатуру выдвинула правящей партией "ФИДЕС – Венгерский гражданский союз", которую возглавляет премьер-министр Виктор Орбан. До этого она была министром по делам семьи.

Добавим, что срок полномочий нынешнего президента Яноша Адера, который возглавляет этот пост почти 10 лет, истекает 10 мая.