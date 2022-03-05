Бесплатный проезд украинцам разрешили в Венгрии. Соседнее государство предоставляет Украине свой подвижной состав, которым регулярно вывозит украинцев.

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Проезд из Украины в Венгрию

ежедневно Киев – Львов – Мукачево – Захонь (Záhony) – Будапешт (Budapest): беспересадочный спальный вагон – дальнейшее прохождение через Дьер (Győr) в Вену (Wien) не определено,

ежедневно Мукачево – Чоп – Захонь (Záhony) – Ниредьгаза (Nyíregyháza) – Дебрецен (Debrecen) – Будапешт (Budapest): поезда InterCity,

9 раз в день Чоп – Захонь (Záhony): пограничные пассажирские поезда, с пересадкой на станции Захонь далее по направлению Ниредьгаза – Дебрецен – Будапешт.

Проезд по территории Венгрии

Из приграничного города Захонь в Будапешт ежедневно отправляются 6 поездов InterCity. Они делают остановки в Ниредьгаге и Дебрецене.

Также назначено 6 дополнительных ежедневных поездов, следующих в Будапешт без промежуточных остановок.

Билет солидарности для украинцев

Украинцы могут бесплатно передвигаться по территории Венгрии, "приобретя" билет солидарности.

Бесплатный проезд доступен только для тех, кто представит паспорт или ID-карту, выданные властями Украины.

Как получить билет

Билет можно получить только в кассе. Если на станции посадки нет кассы, билет нужно получить у проводника в поезде.

Каждый пассажир должен иметь свой билет независимо от возраста. Билет солидарности действителен во 2-м классе.

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