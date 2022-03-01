Страны предлагают бесплатный проезд поездами нашим беженцам. Об этом сообщил министр инфраструктуры Александр Кубраков.

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Речь идет о 5 странах Европы: Польше, Словакии, Чехии, Германии и Австрии.

О таких облегчениях для украинцев договорилось Министерство инфраструктуры. Эти страны согласились перевозить наших людей без оплаты рейсами собственных железных дорог.

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