Країни пропонують безкоштовний проїзд потягами нашим біженцям. Про це повідомив міністр інфраструктури України Олександр Кубраков.

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Мова йде про 5 країн Європи: Польщу, Словаччину, Чехію, Німеччину та Австрію.

Про такі полегшення для українців домовилось Міністерство інфраструктури. Ці країни погодились перевозити наших людей без оплати рейсами власних залізниць.



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