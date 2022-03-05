Безкоштовний проїзд українцям дозволили в Угорщині. Сусідня держава надає Україні свій рухомий склад, яким регулярно вивозить українців.

Варте уваги Українські біженці можуть безкоштовно їздити у поїздах 5 країн Європи

Проїзд з України до Угорщини

щодня Київ – Львів – Мукачево – Захонь (Záhony) – Будапешт (Budapest): безпересадковий спальний вагон – подальше проходження через Дьйор (Győr) до Відня (Wien) не визначено,

щоденно Мукачево – Чоп – Захонь (Záhony) – Ніредьгаза (Nyíregyháza) – Дебрецен (Debrecen) – Будапешт (Budapest): поїзда InterCity,

9 разів на день Чоп – Захонь (Záhony): прикордонні пасажирські поїзди, з пересадкою на станції Захонь далі по напрямку Ніредьгаза – Дебрецен – Будапешт.

Проїзд територією Угорщини

З прикордонного міста Захонь у Будапешт щодня відправляються 6 поїздів InterCity. Вони роблять зупинкии у Ніредьгазі та Дебрецені.

Також призначено 6 додаткових щоденних поїздів, які прямують до Будапешта без проміжних зупинок.

Квиток солідарності для українців

Українці можуть безкоштовно пересуватися територією Угорщини, "придбавши" квиток солідарності.

Безоплатний проїзд доступний тільки для тих, хто представить паспорт чи ID-карту, які видані владою України.

Як отримати квиток

Квиток можна отримати винятково у касі. Якщо на станції посадки немає каси, квиток необхідно отримати у провідника в поїзді.

Кожен пасажир повинен мати свій квиток незалежно від віку. Квиток солідарності дійсний у 2-му класі.

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