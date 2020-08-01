Глава Белого дома Дональд Трамп в 2019 году заработал не менее 446 миллионов долларов. Только гольф-курорт во Флориде принес президенту США свыше 77 миллионов прибыли в американской валюте.

Трамп заработал около 446 миллионов долларов

Управление по этике при правительстве США опубликовало финансовый отчет о доходах американского лидера. Об этом сообщает The Wall Street Journal.

Читайте также В США критически возрос уровень безработицы: Трамп говорит, что виноват Китай

Коротко о заработках Трампа:

Курорт Мар-а-Лаго в штате Флорида – 21,4 миллиона долларов.

Отель в Вашингтоне – 40,5 миллиона долларов.

Гольф-курорт во Флориде – 77,2 миллиона долларов.

Гольф-клуб в Нью-Джерси – 17,7 миллиона долларов.

Кроме этого, у лидера США есть и другие источники доходов – достаточно оригинальные. Например:

роялти от книги "Искусство сделки" – более 100 тысяч долларов в год;

пенсия от Американской гильдии киноактеров – 90 тысяч долларов в год.

Верховный суд США обязал Трампа показать декларации

Отметим, что Дональд Трамп стал первым за несколько десятилетий президентом США, который отказался раскрывать данные своих налоговых деклараций. До выборов он опубликовал короткое заявление, в котором отметил, что его состояние составляет 8,7 миллиарда долларов.

С такой позицией главы Белого дома не согласились в Верховном суде США. В начале июля 2020 года служители Фемиды обязали Трампа таки продемонстрировать данные о своих доходах.



