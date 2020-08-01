Глава Білого дому Дональд Трамп у 2019 році заробив не менше ніж 446 мільйонів доларів. Лише гольф-курорт у Флориді приніс президенту США понад 77 мільйонів прибутку в американській валюті.

Трамп заробив близько 446 мільйонів доларів

Управління з питань етики при уряді США опублікувало фінансовий звіт про доходи американського лідера. Про це повідомляє The Wall Street Journal.

Читайте також У США критично зріс рівень безробіття: Трамп каже, що винен Китай

Коротко про заробітки Трампа:

Курорт Мар-а-Лаго в штаті Флорида – 21,4 мільйона доларів.

Готель у Вашингтоні – 40,5 мільйона доларів.

Гольф-курорт у Флориді – 77,2 мільйона доларів.

Гольф-клуб у Нью-Джерсі – 17,7 мільйона доларів.

Окрім цього, у лідера США є й інші джерела доходів – досить оригінальні. Наприклад:

роялті від книги "Мистецтво угоди" – більше ніж 100 тисяч доларів на рік;

пенсія від Американської гільдії кіноакторів – 90 тисяч доларів на рік.

Верховний суд США зобов'язав Трампа показати декларації

Зазначимо, що Дональд Трамп став першим за кілька десятиліть президентом США, який відмовився розкривати дані своїх податкових декларацій. До виборів він опублікував коротку заяву, у якій зазначив, що його статки становлять 8,7 мільярда доларів.



З такою позицією глави Білого дому не погодились у Верховному суді США. На початку липня 2020 року служителі Феміди зобов'язали Трампа таки продемонструвати дані про свої доходи.

