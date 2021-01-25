В Португалии 24 января состоялись президентские выборы. На них с огромным отрывом победил действующий глава страны Марселу Ребелу де Соуза.

По состоянию на 25 января 5:15 по Киеву комиссия подсчитала 99,9% голосов. Об этом сообщает МВД страны. Важно Третья волна COVID-19 уже в Португалии: страна не избежит локдауна Результаты президентских выборов в Португалии 60,7% голосов набрал действующий глава страны Марселу Ребелу де Соуза.

12,9% голосов получила кандидат от Социалистической партии Ана Гомеш.

11,90% – лидер крайне правой партии "Хватит!"(Chega) Андре Вентура. Другие кандидаты набрали менее 5% голосов.

Результаты президентские выборы в Португалии / данные с сайта МВД страны Об известно о лидере избирательной гонки 72-летний Ребелу ди Соуза с самого начала выступал явным фаворитом гонки . Действующий президент родился в 1948 году в Лиссабоне, окончил юридический факультет Лиссабонского университета, там же защитил докторскую диссертацию.

. Действующий президент родился в 1948 году в Лиссабоне, окончил юридический факультет Лиссабонского университета, там же В 1974 году присоединился к Социал-демократической партии, с 1982 по 1983 год занимал пост министра по делам парламента в правительстве Франсишку Пинту Балсемау. В 1989 году боролся за пост мэра Лиссабона.

С 1996 по 1999 год действующий президент страны возглавлял СДП. В течение длительного периода вел еженедельную аналитическую телепрограмму.

На выборах 2016 года одержал победу, получив 52% голосов избирателей. Интересно! По Конституции Португалии функции президента страны достаточно широки, однако порой сводятся к представительным. Так, глава государства является верховным главнокомандующим, назначает премьера, учитывая результаты выборов, по предложению правительства и с одобрения парламента объявляет войну и заключает мир, объявляет режим чрезвычайного положения.