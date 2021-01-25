У Португалії обрали нового президента: хто ним став та що про нього відомо
У Португалії 24 січня відбулися президентські вибори. На них з величезним відривом переміг чинний очільник країни Марселу Ребелу де Соуза.
Станом на 25 січня 5:15 за Києвом комісія підрахувала 99,9% голосів. Про це повідомляє МВС країни.
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Результати президентських виборів у Португалії
- 60,7% голосів набрав чинний очільник країни Марселу Ребелу де Соуза.
- 12,9% голосів здобула кандидатка від Соціалістичної партії Ана Гомеш.
- 11,90% – лідер крайньо правої партії "Вистачить!" (Chega) Андре Вентура.
Інші кандидати набрали менш як 5% голосів.
Результати президентських виборів у Португалії / Дані із сайту МВС країни
Про відомо про лідера виборчих перегонів
- 72-річний Ребелу ді Соуза від самого початку виступав явним фаворитом перегонів. Чинний президент народився в 1948 році в Лісабоні, закінчив юридичний факультет Лісабонського університету, там же захистив докторську дисертацію.
- У 1974 році приєднався до Соціал-демократичної партії, з 1982 по 1983 рік обіймав посаду міністра у справах парламенту в уряді Франсишку Пінту Балсемау. У 1989 році боровся за посаду мера Лісабона.
- З 1996 по 1999 рік чинний президент країни очолював СДП. Протягом тривалого періоду вів щотижневу аналітичну телепрограму.
- На виборах 2016 року отримав перемогу, отримавши 52% голосів виборців.
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