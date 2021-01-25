У Португалії 24 січня відбулися президентські вибори. На них з величезним відривом переміг чинний очільник країни Марселу Ребелу де Соуза.

Станом на 25 січня 5:15 за Києвом комісія підрахувала 99,9% голосів. Про це повідомляє МВС країни. Важливо Третя хвиля COVID-19 вже в Португалії: країна не уникне локдауну Результати президентських виборів у Португалії 60,7% голосів набрав чинний очільник країни Марселу Ребелу де Соуза.

12,9% голосів здобула кандидатка від Соціалістичної партії Ана Гомеш.

11,90% – лідер крайньо правої партії "Вистачить!" (Chega) Андре Вентура. Інші кандидати набрали менш як 5% голосів.

Результати президентських виборів у Португалії / Дані із сайту МВС країни Про відомо про лідера виборчих перегонів 72-річний Ребелу ді Соуза від самого початку виступав явним фаворитом перегонів . Чинний президент народився в 1948 році в Лісабоні, закінчив юридичний факультет Лісабонського університету, там же захистив докторську дисертацію.

. Чинний президент народився в 1948 році в Лісабоні, закінчив юридичний факультет Лісабонського університету, там же У 1974 році приєднався до Соціал-демократичної партії, з 1982 по 1983 рік обіймав посаду міністра у справах парламенту в уряді Франсишку Пінту Балсемау. У 1989 році боровся за посаду мера Лісабона.

З 1996 по 1999 рік чинний президент країни очолював СДП. Протягом тривалого періоду вів щотижневу аналітичну телепрограму .

. На виборах 2016 року отримав перемогу, отримавши 52% голосів виборців. Цікаво! За конституцією Португалії функції президента країни досить широкі, проте часом зводяться до представницьких. Так, глава держави є верховним головнокомандувачем, призначає прем’єра, враховуючи результати виборів, за пропозицією уряду і зі схвалення парламенту оголошує війну та укладає мир, оголошує режим надзвичайного стану.