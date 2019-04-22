Президентские выборы-2019: на Киевщине задержали серийного похитителя бюллетеней

В Украине 21 апреля закончился второй тур президентских выборов, в котором пока лидирует Владимир Зеленский. В некоторых регионах зафиксировали ряд нарушений. Так, на Киевщине мужчина украл бюллетени.

Нацполиция, наблюдатели общественной сети "Опора" и международных организаций единогласно признали, что выборы президента прошли без проблем.

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А нарушений зафиксировали даже меньше, чем во время первого тура.

Результаты отражают стремление украинского народа, а это особенно выдающееся достижение ввиду того, что выборы проходили в контексте агрессии России на украинской территории,

– сказал глава канадской миссии наблюдения за выборами 2019 в Украине Ллойд Аксуорти.

Меньше фиксировали фактов подкупа избирателей. Меньше используют и админресурс – хотя чиновники и агитировали за действующего гаранта.

Среди самых частых нарушений – уже традиционно – фотографирование бюллетеня. За это штраф заплатил и фактический победитель выборов Владимир Зеленский.

Zelenskyi publicly displayed the checkmark next to his name, which is prohibited by law. #UkraineElection pic.twitter.com/STyCqXLO0H — Euromaidan Press (@EuromaidanPress) April 21, 2019

Избиратели снова ели, рвали и портили бюллетени. А еще пытались их вынести с участка. На Киевщине в Кагарлыке нашли даже такого серийного похитителя. В Кагарлыке мужчина сбежал с избирательного участка с бюллетенем. По месту жительства полицейские у него изъяли два избирательных бюллетеня, датированные 31 марта и 21 апреля.

Часто сообщали в полицию о незаконной агитации. В Яготине на Киевщине в день тишины раздавали агитационные пакеты. А на Львовщине надпись якобы на бумагах для оформления пакетов с бюллетенями наблюдатель воспринял как рекламу кандидата.

Агітація сьогодні заборонена, однак аналітик ЧЕСНО зафіксував - у Львові продовжують висіти борди, виконані у стилістиці обох кандидатів. pic.twitter.com/7zqTrK8nPv — ЧЕСНО (@chesno_movement) April 21, 2019

Были нарушения и с документами. В селах избирателям отчасти выдавали их без паспорта – потому что члены комиссий знают всех лично. А некоторые жаловались в полицию, что не могут получить избирательный листок по водительскому удостоверению. Хотя закон требует показать именно паспорт.

Правоохранители получили почти полсотни ложных сообщений об угрозе взрыва. Часто минировали пункты голосования на Херсонщине и Днепропетровщине.

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Нарушали правила и работники участков. В Лебединском на Донетчине пункт голосования открыли аж в четыре вечера. Потому что члены УИК потребовали увеличить им выплату за работу и не хотели ехать так далеко из Мариуполя по трассам возле линии разграничения. А в киевском СИЗО завезли бюллетеней меньше, чем нужно.

Тем временем наблюдатели уже готовятся к следующим выборам. Говорят, опыт президентского голосования показал – надо доработать закон о выборах всех уровней. Прежде всего – изменить правила голосования не по месту регистрации. Активисты уже давно предлагают делать это онлайн.