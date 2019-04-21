Президентские выборы-2019: какие нарушения и фальсификации фиксируют в день голосования
В Украине проходит второй тур президентских выборов. В некоторых регионах уже зафиксировали ряд нарушений. Так, на Хмельнитчине избиратель проголосовал без паспорта, а на Днепропетровщине нетрезвый мужчина сообщил о минировании.
Фальсификации в день второго тура президентских выборов фиксируют в разных регионах. С утра 21 апреля полиция зарегистрировала 102 заявления о нарушениях избирательного законодательства.
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Какие виды нарушений зарегистрировали?
Незаконная агитация – 28;
Фотографирование бюллетеней – 5;
Вынос бюллетеней за границы участка – 1;
Угроза физической расправой – 2
Так, без паспортов попытались проголосовать избиратели на Львовщине и Днепропетровщине, а на Хмельнитчине одному мужчине это даже удалось сделать. На Киевщине один нарушитель не бросил бюллетень в урну и сбежал с ним с участка.
Кроме того, в Никополе мужчина в неадекватном состоянии сообщил о минировании участка. Как оказалось, это была неудачная шутка. Вероятнее всего, избиратель был нетрезвым.
Смотрите видео: в Никополе нетрезвый избиратель неудачно пошутил
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Это один из самых распространенных видов нарушений на президентских выборах в 2019 году. Так, в первом туре выделяли такие частые нарушения: наблюдатели от кандидатов в президенты приходили с недозволенной символикой на участок.
В этот же раз неубранную рекламу кандидатов в президенты фиксируют в таких городах: Львов, Луцк, Киев.
Неубранная предвыборная реклама во Львове
Нарушения с бюллетенями
Еще одним распространенным видом нарушения избирательного законодательства в первом туре голосования были попытки выноса бюллетеней с участков и фотографирование с ними.
21 апреля на Киевщине один избиратель убежал с участка с бюллетенем. Также в сети появляются фото с испорченными бюллетенями.
Испорченный бюллетень
Кроме того, по сообщению главы Нацполиции Сергея Князева, до сих пор не открытым остается один участок – на линии разграничения в населенном пункте Лебединское. По словам Князева, полиция выяснит кто виноват, и возможно, объявит подозрения. Также закрытым остался участок в Волновахе.
Что известно о нарушениях в первом туре президентских выборов?Полиция зарегистрировала 2605 заявлений о нарушениях избирательного законодательства, открыли 61 уголовное производство и составила 33 админпротокола в день голосования. Среди самых частых нарушений: фотографирование бюллетеней (149 случаев), незаконная агитация (140 случаев), подкуп избирателей (54), повреждения бюллетеня (38), сообщение о заминировании участка (18), попытка вынесения бюллетеня (13).
Чего нельзя делать во время голосования?
В частности, во время голосования на президентских выборах в 2019 году запрещается отчитываться о своем волеизъявлении.
Чего нельзя делать избирателям в соответствии с тайной голосования:
• Избиратель не имеет права фотографировать избирательный бюллетень, демонстрировать этот бюллетень или делать селфи в кабинках. Так нарушается тайна выборов, что запрещено законом. Иначе будет уголовное или административное наказание.
• Человек, который берет деньги за свой голос, независимо от его жизненных обстоятельств, участвует в преступном процессе – подкупе избирателей.
• Руководители органов государственной власти и местного самоуправления также ограничены в праве осуществлять агитацию за или против какого-либо кандидата, это ограничение касается и правоохранителей.
Что грозит за продажу голоса на выборах: инфографика
За нарушение предвыборного законодательства предусмотрена административная и уголовная ответственность. К примеру, по статье "Подкуп избирателей" можно получить четыре года заключения. А если участвуешь в карусели – фотографируешь бюллетень и продаешь свой голос – до двух лет. Или штраф до 5100 гривен или исправительные работы.
Отметим, что за 2,5 месяца предвыборной кампании в полицию с заявлениями о нарушениях обращались более 2 тысяч раз. По данным МВД, составлено более полутысячи админпротоколов и открыто почти полторы сотни уголовных производств.
Чего нельзя делать на избирательном участке: видеопамятка