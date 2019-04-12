На нардепа Мосийчука составили админпротокол за фото избирательного бюллетеня

Народному депутату от "Радикальной партии" Игорю Мосейчуку правоохранители выписали административный протокол за то, что в день первого тура президентских выборов он сфотографировал собственный бюллетень с отметкой.

В день выборов, кстати, с особой активностью делали фотографии собственных бюллетеней члены "Радикальной партии". То есть, кроме Мосийчука снимки бюллетеней с отметкой показывали: пресс-секретарь "радикалов" Ярослава Пугачева и член партии Андрей Лозовой. Отличился 31 марта и лидер политсилы и экс-кандидат в президенты Олег Ляшко. Он показал журналистам свой заполненный бюллетень перед тем, как бросить его в урну.

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По факту нарушения на выборах, которое совершил Игорь Мосийчук, состоится судебное разбирательство. Об этом на своей Facebook-странице сообщил советник министра внутренних дел Михаил Апостол.

Сейчас оформляется протокол на народного депутата Игоря Мосийчука об административном нарушении в виде предвыборной агитации (размещение в ФБ в день выборов фото избирательного бюллетеня с результатами собственного голосования). Будет судебное разбирательство,

– написал он.



Сообщение Мосийчука на Facebook в день первого тура выборов

Мосийчук мгновенно отреагировал на обвинения и уточнил, что за нарушение избирательного законодательства его никто не штрафовал.

"Я вину не признаю, что и собираюсь доказать в суде", – сообщил нардеп.

Отметим, что в день первого тура президентских выборов в Украине зафиксировали 2605 нарушений избирательного законодательства. Кроме того, правоохранители открыли 61 уголовное производство по фактам нарушений.