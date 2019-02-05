Президентские выборы-2019: правоохранители сообщают о массовых нарушениях

Правоохранители отчитываются, что с каждым днем фиксируют все больше нарушений на выборах – сейчас их уже более 600.

Нарушения на выборах в Украине уже контролирует специальный координационный центр МВД.

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Преимущественно правонарушения касаются оплаты агитаторам и наблюдателям от кандидатов. А также подкупа, финансирование кампаний и препятствование работе журналистов, сообщили на брифинге МВД.

Правоохранители рекомендуют воздержаться от таких соблазнов от кандидатов и тех, кто хочет подзаработать на выборах. Ведь за нарушение можно даже загреметь за решетку.

Первый случай в Украине уже есть.

Суд подтвердил следствием в скупке голосов на довыборах в объединенные территориальные общины. Это первый приговор с реальным тюремным заключением, когда признанное виновным лицо получило 5,5 лет реального лишения свободы,

– сказал спикер Артем Шевченко.

Активисты уже зафиксировали ряд нарушений избирательного процесса в ходе одной только предвыборной кампании. В частности, на Днепропетровщине обнаружили, как неизвестная женщина собирала персональные данные и агитировала выходить на митинг в поддержку Юлии Тимошенко за 600 гривен.

На Ивано-Франковщине обнаружили билборды 8 кандидатов в президенты, которые в тот момент еще не зарегистрировались в ЦИК. Поэтому разместили политическую рекламу без необходимых исходных данных о заказчике и исполнителе рекламы, которую должны были реализовать за счет предвыборных фондов.



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