Президентські вибори-2019: правохоронці повідомляють про масові порушення

Правоохоронці звітують, що з кожним днем фіксують дедалі більше порушень на виборах – зараз їх уже понад 600.

Порушення на виборах в Україні вже контролює спеціальний координаційний центр МВС.

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Переважно правопорушення стосуються оплати агітаторам і спостерігачам від кандидатів. А також підкупу, фінансування кампаній і перешкоджання роботі журналістів, повідомили на брифінгу МВС.

Правоохоронці рекомендують утриматися від таких спокус від кандидатів і тих, хто хоче підзаробити на виборах. Адже за порушення можна навіть загриміти за ґрати.

Перший випадок в Україні вже є.

Суд підтвердив слідством у скупівлі голосів на довиборах у об'єднані територіальні громади. Це перший вирок з реальним тюремних ув'язненням, коли визнана винною особа отримала 5,5 років реального позбавлення волі,

– сказав речник Артем Шевченко.

Активісти вже зафіксували низку порушень виборчого процесу у ході самої лише передвиборчої кампанії. Зокрема на Дніпропетровщині виявили, як невідома жінка збирала персональні дані і агітувала виходити на мітинг у підтримку Юлії Тимошенко за 600 гривень.

На Івано-Франківщині виявили білборди 8 кандидатів у президенти, які ще на той момент не зареєструвались у ЦВК. Відтак розмістили політичну рекламу без необхідних вихідних даних про замовника і виконавця реклами, яку б мали реалізувати за кошти передвиборних фондів.



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