18:19
5 лют 2019
USD
...
EUR
...
Created with Sketch.
Архів
Курси валют
USD
EUR
детальніше
Погода
      детальніше
      youtube @24
      Loading...
      google @24
      RSS СТРІЧКА
      Загальний RSS
      +feedly
      Топ новини
      +feedly
      Відео новини
      +feedly
      Дивись онлайн онлайн
      укр
      УЛЯНА СУПРУН ПРЕЗИДЕНТСЬКІ ВИБОРИ 2019 АНОМАЛЬНІ МОРОЗИ В США
      Пряма трансляція на
      Останні випуски
      Вєсті Кремля. Життя у РФ без допінгу. Як росіяни борються з провалами
      Вєсті Кремля
      21:19, 4 лютого
      Вєсті.UA: Як Вілкул косить під Зеленського. Президентські мрії Яценюка
      Вєсті.UA
      19:36, 4 лютого
      Афера, що веде до ФБР: куди насправді витрачають мільйони з комунальних платіжок дніпрян
      ЦРУ
      09:00, 1 лютого
      Піар на газі "зайнятий", або Чому Порошенко рятує листонош у прямому ефірі
      Підсумки дна
      14:00, 18 грудня 2018
      Згадати все: Радянський чоловік
      Згадати все
      22:56, 1 лютого
      Телеканал новин 24 Новини Новини України
      УЛЯНА СУПРУН ПРЕЗИДЕНТСЬКІ ВИБОРИ 2019 АНОМАЛЬНІ МОРОЗИ В США

      Президентські вибори-2019: правохоронці повідомляють про масові порушення

      307 Читать новость на русском
      Порушення на виборах
      Порушення на виборах / 24 канал

      Правоохоронці звітують, що з кожним днем фіксують дедалі більше порушень на виборах – зараз їх уже понад 600.

      Порушення на виборах в Україні вже контролює спеціальний координаційний центр МВС.

      Читайте також: Президентські вибори-2019: прикордонникам накажуть не пускати спостерігачів від Росії

      Переважно правопорушення стосуються оплати агітаторам і спостерігачам від кандидатів. А також підкупу, фінансування кампаній і перешкоджання роботі журналістів, повідомили на брифінгу МВС.

      Правоохоронці рекомендують утриматися від таких спокус від кандидатів і тих, хто хоче підзаробити на виборах. Адже за порушення можна навіть загриміти за ґрати.

      Перший випадок в Україні вже є.

      Суд підтвердив слідством у скупівлі голосів на довиборах у об'єднані територіальні громади. Це перший вирок з реальним тюремних ув'язненням, коли визнана винною особа отримала 5,5 років реального позбавлення волі,
      – сказав речник Артем Шевченко.

      Активісти вже зафіксували низку порушень виборчого процесу у ході самої лише передвиборчої кампанії. Зокрема на Дніпропетровщині виявили, як невідома жінка збирала персональні дані і агітувала виходити на мітинг у підтримку Юлії Тимошенко за 600 гривень.

      На Івано-Франківщині виявили білборди 8 кандидатів у президенти, які ще на той момент не зареєструвались у ЦВК. Відтак розмістили політичну рекламу без необхідних вихідних даних про замовника і виконавця реклами, яку б мали реалізувати за кошти передвиборних фондів.


      Вибори президента 2019: головні дати

      blog_ava
      Хто поїде на відбір Євробачення-2019 від України: список учасників
      сьогодні
      10528
      Теги: Президентські вибори 2019 Новини України Міністерство внутрішніх справ Поліція
      Джерело: 24 канал
      Коментарі
      powered by lun.ua
      Новини за сьогодні
      Якщо Ви виявили помилку на цій сторінці, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter
      Коментарі
      Публікації
      Мосійчук проти Супрун: чому міністру заборонили працювати і чим це може завершитись
      сьогодні , 18:05 Мосійчук проти Супрун: чому міністру заборонили працювати і чим це може завершитись
      Євгенія Мазур 197
      Супрун відсторонили: що стало причиною та які будуть наслідки для звичайних українців
      сьогодні , 17:11 Супрун відсторонили: що стало причиною та які будуть наслідки для звичайних українців
      Артем Овдієнко 1129
      Ідеальний кросовер для сім’ї: тест-драйв 7-містного SUV Peugeot 5008
      сьогодні , 14:00 Ідеальний кросовер для сім’ї: тест-драйв 7-містного SUV Peugeot 5008
      Відсторонення Супрун: чим відомий суддя Каракашьян, який ухвалив рішення
      сьогодні , 16:33 Відсторонення Супрун: чим відомий суддя Каракашьян, який ухвалив рішення
      1730
      Придніпровська ТЕС Ахметова загрожує Дніпру екологічною катастрофою
      сьогодні , 16:31 Придніпровська ТЕС Ахметова загрожує Дніпру екологічною катастрофою
      Вікторія Войціцька 285
      КАРТА СИТУАЦІЇ НА ДОНБАСІ. 19 ЛЮТОГО (Інфографіка)
       19 лютого 2015 , 13:34
      Зірка "Дизель Шоу" Марина Поплавська загинула у ДТП: фото
       20 жовтня 2018 , 09:33
      "Так жити – страшно, планую втікати звідси": житель Армянська розповів про ситуацію в місті
       13 жовтня 2018 , 16:01
      Експерти оцінили, від виплати якої суми боргу Україні "Газпром" точно не відкрутиться
       21 квітня 2018 , 10:15
      "Пересічникам на євробляхах" значно спростять життя
       22 серпня 2018 , 14:50
      "Хочеться, щоб зі Словаччиною зіграв Коноплянка, бо гравець без ігрової практики – не футболіст", – екс-тренер збірної України
       15 листопада 2018 , 19:28
      Новини
      Більше новин
      При цитуванні і використанні будь-яких матеріалів в Інтернеті відкриті для пошукових систем гіперпосилання
      не нижче першого абзацу на Телеканал новини «24» — обов’язкові.
      Цитування і використання матеріалів у оффлайн-медіа, Мобільних додатках, SmartTV можливе лише з письмової згоди Телеканалу новин «24».
      Матеріали з маркуванням «Реклама» публікуються на правах реклами.
      Усі права захищені. © 2005—2017, ПрАТ «Телерадіокомпанія “Люкс”», Телеканал новин «24»

      Made by
      Залиште відгук