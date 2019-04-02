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      Президентские выборы-2019: проголосовать не смогли 40% полицейских, – Аваков

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      Арсен Аваков
      Арсен Аваков / 24 канал

      В первом туре голосования на президентских выборах отдать свои голоса за кандидатов не смогли примерно 40% правоохранителей, работников ГСЧС и бойцов Нацгвардии.

      Все потому, что они в разных частях Украины охраняли избирательные участки и не имели возможности заблаговременно позаботиться о получении открепных талонов. Об этом в эфире ICTV рассказал министр внутренних дел Украины Арсен Аваков.

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      Так уж получилось, что в связи с системой этих откреплений и делегированием наших сил большим распылением по участкам, вероятно, 40% наших полицейских и спасателей, гвардейцев не смогли проголосовать, потому что были удалены от своих участков и занимались своей непосредственной работой,
      – сообщил он.

      Аваков добавил, что МВД будет работать над решением этой проблемы.


      Явка в первом туре президентских выборов-2019

      В свою очередь отметим, что в целом в Украине в первом туре голосования на президентских выборах приняли участие более 18,5 миллионов украинцев. Так, явка на выборах составила 62,8%. В 2014 году она была меньше.

      Какой была явка на предыдущих выборах?На прошлых президентских выборах, в 2014 году, явка избирателей по Украине составила 59,48%. Самая большая явка была в 1991 году – 84,16%.

      Явка на президентских выборах в предыдущие годы

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      Теги: Новости Украины Нацгвардія Новости политики Министерство внутренних дел Арсен Аваков ГСЧС Полиция Выборы Президента 2019
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